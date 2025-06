Trump: Iisrael ja Iraan rikkusid relvarahu, kuid nüüdsest rahu kehtib

USA president Donald Trump teatas ööl vastu teisipäeva relvarahu kokkuleppest Iisraeli ja Iraani vahel, riigid jätkasid aga öö jooksul pommitamist. Kui Iisrael teatas hommikul kella üheksa ajal relvarahuga nõustumisest, siis mõned tunnid hiljem süüdistas Iraani relvarahu rikkumises, mida viimane ei tunnista. Pärastlõunal teatas Trump, et mõlemad riigid rikkusid relvarahu, kuid nüüdsest on relvarahu jõustunud.

Oluline Iisraeli-Iraani konfliktis teisipäeval, 24. juunil:

- Trump teatas relvarahu kokkuleppest Iisraeli ja Iraani vahel;

- Iisrael kinnitas relvarahu algust kella üheksa ajal;

- Iisrael süüdistab Iraani relvarahu rikkumises, Iraan rünnakut ei tunnista;

- Trump: mõlemad riigid rikkusid relvarahu, kuid nüüdsest on relvarahu on jõustunud;

- Iraani meedia teatas teisipäeva pärastlõunal plahvatustest riigi põhjaosas;

- Iisrael tabas Iraani radarit, kuid hoidus pärast Trumpi ja Netanyahu kõnet edasistest rünnakutest;

- Iraan teatas, et ei riku esimesena relvarahu;

- Iraan: sõjas Iisraeliga on alates 13. juunist hukkunud 610 inimest.

Trump teatas relvarahu kokkuleppest Iisraeli ja Iraani vahel

USA president Donald Trump teatas ööl vastu teisipäeva sotsiaalmeedias relvarahu sõlmimisest Iisraeli ja Iraani vahel. Riigid esialgu omalt poolt relvarahu ei kinnitanud.

"Eeldusel, et kõik läheb plaanipäraselt, tahan õnnitleda mõlemat riiki, Iisraeli ja Iraani, nende visaduse, julguse ja intelligentsuse eest lõpetada sõda, mille peaks nimetama 12 päeva sõjaks," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

"See sõda oleks võinud kesta aastaid, hävitanud kogu Lähis-Ida, kuid see ei kestnud ja ei tee seda," lisas Trump.

Reutersi allikate teatel suhtles Trump relvarahu sõlmimiseks Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga, samal ajal kui ta meeskond koos asepresident JD Vance'iga pidas kõnelusi Teheraniga.

Valge Maja avaldas ka Kongressile saadetud kirja, millega informeerib Kongressi viimaks ametlikult USA rünnakust Iraanile. "Rünnaku eesmärk oli edenda Ameerika Ühendriikide rahvuslikke huvisid ja kaitsta meie liitlast Iisraeli, elimineerides Iraani tuumaprogramm," seisab kirjas.

Allikate sõnul nõustus Iisrael relvarahuga senikauaks, kuni Iraan ei korralda uusi rünnakuid, mida Iraan ka lubas.

Peale relvarahu kuulutamist andis Iisraeli sõjavägi evakueerimishoiatuse mitmele piirkonnale Iraani pealinnast, hoiatamaks Iisraeli rünnakust. Sotsiaalmeedias teatasid inimesed plahvatustest Teheranist, mida nimetasid intensiivsemaiks alates Iisraeli esimestest rünnakutest Iraanile 12 päeva tagasi.

Iraani välisminister Abbas Araghchi teatas sotsiaalmeedias, et kui Iisrael peatab oma agressiooni, ei ole Iraanil soovi sellele enam vastata. Tema teatel oleks Iisrael pidanud rünnakud lõpetama öösel kella neljaks.

Tähtajal rünnakud veidikeseks peatusidki. Mõni tund hiljem teatas Iisraeli sõjavägi, et tuvastas Iraanist välja saadetud raketid teel Iisraeli poole.

Iisrael kinnitas relvarahu algust kella üheksa ajal

USA president Donald Trump kirjutas sotsiaalmeedias kella kaheksa ajal, et relvarahu on nüüd alanud ning palus pooltel seda mitte rikkuda.

Iisrael selle hetkeni avalikult relvarahu ettepanekut ei kommenteerinud. Iraani riigimeedia teatas varem, et Iisraelile on "kehtestatud" relvarahu Iraani rünnakute järel USA baasidele Kataris.

Iraani varahommikuste rünnakute järel Iisraelile hukkus Iisraeli teatel neli inimest. Iraan teatas üheksa inimese hukkumisest riigi põhjaosas.

Hommikul kella üheksa ajal kinnitas Iisrael, et nõustus USA relvarahu ettepanekuga.

Iisraeli valitsus teatas, et nõustus relvarahu ettepanekuga peale oma eesmärkide saavutamist Iraanis, olles elimineerinud tuuma- ja ballistiliste rakettide ohu.

Iisraeli teatel on nad tekitanud kahju Iraani sõjaväelisele juhtimisele ja hävitanud kümneid valitsusele olulisi sihtmärke.

"Iisrael tänab president Trumpi ja Ameerika Ühendriike nende toe eest riigi kaitsel ja Iraani tuumaohu elimineerimises osalemise eest," seisab teates.

Iisrael süüdistab Iraani relvarahu rikkumises, Iraan rünnakut ei tunnista

Kella 11 ajal teatas Iisrael, et Iraan saatis Iisraeli poole teele raketid, millele viimase õhutõrje ka reageeris.

Iisraeli kaitseminister Israel Katz teatas, et andis sõjaväele käsu Iraani relvarahu rikkumisele jõuliselt vastata, võttes sihikule sihtmärgid Teherani südames.

Iraan lükkas Iisraeli väited relvarahu rikkumisest tagasi, väites, et ei ole viimaste tundide jooksul Iisraeli rünnanud.

USA president Donald Trump ütles pärastlõunal, et nii Iisrael kui Iraan on relvarahu rikkunud ja ta ei ole sellega rahul, lisades, et Iisraeli rikkumine pahandab teda rohkem.

Trump tegi sotsiaalmeediapostituse, kus kutsus Iisraeli Iraani mitte pommitama ning lisas, et tegemist on suure rikkumisega.

Trump: mõlemad riigid rikkusid relvarahu, kuid nüüdsest on relvarahu jõustunud

USA president Donald Trump ütles teisipäeval kella poole kolme paiku päeval ajakirjanikele, et mõlemad sõdivad riigid rikkusid relvarahu. Vahetult pärast ajakirjanikega rääkimist väitis ta aga, et relvarahu on nüüdsest jõustunud.

"Ma pole kindel, kas nad seda meelega tegid," lausus Trump. "Mulle ei meeldi see, et Iisrael täna hommikul üldse rünnakut alustas. Ja ma vaatan, kas saan seda peatada."

Ta lisas, et Iraan ei taasta kunagi oma tuumavõimekust.

Trump väljendas ka teravalt rahulolematust Iisraeliga, kes väidetavalt jätkas Iraani ründamist pärast relvarahu väljakuulutamist.

"Üks rakett lasti vist välja pärast ajalimiiti. Need tüübid peavad maha rahunema," ütles ta ajakirjanikele.

Ta märkis, et talle ei meeldinud paljud asjad, mida ta esmaspäeval nägi.

"Mulle ei meeldinud, et Iisrael kohe pärast kokkuleppe sõlmimist tuld andis," ütles ta viidates varem välja kuulutatud relvarahule. "Neil polnud vaja rakette välja tulistada."

"Meil on põhimõtteliselt kaks riiki, kes on nii kaua ja nii kõvasti võidelnud, et nad ei tea, mida kuradit nad teevad," lisas Trump.

Vahetult pärast ajakirjanikega rääkimist postitas Trump aga sotsiaalmeedias, et relvarahu kehtib.

"Iisrael ei kavatse Iraani rünnata. Kõik lennukid pööravad ringi ja suunduvad koju tagasi," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

"Keegi ei saa viga, relvarahu on jõus! Tänan teid tähelepanu eest sel teemal!" kirjutas Trump.

Iraani meedia teatas teisipäeva pärastlõunal plahvatustest riigi põhjaosas

Mitu Iraani meediaväljaannet teatas teisipäeva pärastlõunal plahvatustest riigi põhjaosas pärast seda, kui USA president Donald Trump väitis, et Iraani-Iisraeli relvarahu on nüüd jõustunud.

Ajalehed Etemad ja Ham Mihan edastasid, et plahvatusi kuuldi ja õhutõrje aktiveeriti Babolis ja Babolsaris. Need linnad asuvad umbes 200 kilomeetrit Teheranist kirdes Kaspia mere ääres.

Plahvatuste põhjus ei ole esialgu teada.

Iisrael lubas hoiduda edasistest rünnakutest Iraani vastu

Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu kantselei teatas, et Iisrael on andnud rünnaku Teherani lähedal asuvale radarijaamale vastuseks Iraani vaherahu rikkumistele.

Netanyahu kantselei avalduse kohaselt tulistas Iraan Iisraeli pihta ühe raketi kell 07.06 kohaliku aja järgi ja veel kaks kell 10.25 pärast relvarahu jõustumist.

Avalduses öeldakse, et Iisrael hoidub edasistest rünnakutest pärast seda, kui Iisraeli peaminister rääkis USA president Donald Trumpiga.

Kõnes väljendas Trump oma tohutut tunnustust Iisraelile, kes oli "saavutatud kõik oma sõjaeesmärgid", seisab avalduses.

"President väljendas ka oma usku relvarahu stabiilsusesse," lisas Netanyahu kantselei.

Teheran on eitanud relvarahu rikkumist.

Iraan teatas, et ei riku esimesena relvarahu

Iraani president Masoud Pezeshkian ütles, et riik austab USA president Donald Trumpi väljakuulutatud relvarahu, tingimusel, et ka Iisrael seda järgib, teatas riiklik uudisteagentuur IRNA.

Telefonikõnes Malaisia ​​peaministri Anwar Ibrahimiga ütles Pezeshkian, et kui Iisrael ei riku relvarahu, siis ka Iraan seda ei tee.

"Iraani rahvas on taas kord näidanud, et hoolimata mõningatest probleemidest ja kaebustest seisavad nad vaenlase sissetungi vastu ühtselt ja üksmeelselt lõpuni," ütles ta.

Iraan: sõjas Iisraeliga on alates 13. juunist hukkunud 610 inimest

Sõjas Iisraeliga on alates 13. juunist surma saanud vähemalt 610 ja haavata 4700 inimest, teatas teisipäeval Iraani terviseministeeriumi kõneisik teisipäeva pärastlõunal.

"Viimase 12 päeva jooksul on haiglad seisnud silmitsi äärmiselt jubedate vaatepiltidega," ütles Hossein Kermanpour sotsiaalmeediaplatvormil X.

Iraani võimud on varem teatanud rohkem kui 400 hukkunust ja 3056 haavatust.