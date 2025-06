Vene droonirünnakus hukkus Sumõs kolm inimest, Hersonis neli

Oluline Ukraina sõjas teisipäeval, 24. juunil kell 11.45:

- Zelenski ja Trumpi kohtumine on kavandatud kolmapäevaks;

- Droonirünnakus Sumõle hukkus kolm inimest, nende seas laps;

- Ukraina teatas kütusehoidla ründamisest Rostovi oblastis;

- Kanada ja EL lubasid suurendada sanktsioonisurvet Venemaale;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1200 sõdurit.

Zelenski ja Trumpi kohtumine on kavandatud kolmapäevaks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja USA president Donald Trump kavatsevad kohtuda kolmapäeval Haagis NATO tippkohtumise kõrvalt, teatas Ukraina presidendikantselei allikas.

"Meeskonnad viimistlevad üksikasju," kinnitas allikas AFP-le, öeldes, et kohtumine on kavandatud "varaseks pärastlõunaks" ning see keskendub sanktsioonidele Venemaa suhtes ning Ukraina varustamisele relvadega.

Droonirünnakus Sumõle hukkus kolm inimest, nende seas laps, Hersoni oblastis hukkus neli inimest

Venemaa droonirünnakus külale Sumõ oblastis hukkus kaheksa-aastane poiss ning kaks täiskasvanut, vigastada sai veel kolm inimest.

"Rünnak võttis elud erinevate perekondade inimestelt," teatas Sumõ sõjaväeadministratsioon, lisades, et rünnaku ohvrid elasid samal tänaval.

Öise rünnaku täielik mastaap ei olnud varahommikuks veel selge.

Öises rünnakus Harkivile sai vigastada kolm inimest ning kannatada kohalik taristu.

Esmaspäeva ja teisipäeva jooksul hukkus rünnakutes Hersoni oblastile neli inimest ning vigastada sai veel viis.

Ukraina teatas kütusehoidla ründamisest Rostovi oblastis

Ukraina kaitsejõud teatasid, et ründasid esmaspäeval Venemaal Rostovi oblastis kütusehoidlat, mida Venemaa kasutas okupeeritud Ukraina alade varustamiseks.

Ukraina kaitsejõudude peastaap kinnitas sihtmärgi tabamist ning et rünnaku järel kütusehoidla süttis, täpsem kahju on aga selgitamisel.

Päev varem teatas Venemaa, et Ukraina droonirünnakus süttis üks tööstus, kuid ei täpsustanud, milline. Ukraina teatel tootis üksus kütust ja määrdeõlisid okupeeritud Luhanski ja Donetski aladel kasutamiseks.

Kanada ja EL lubasid suurendada sanktsioonisurvet Venemaale

Euroopa Liit ja Kanada jätkavad sanktsioonide kehtestamist Venemaale, kuni see lõpetab oma sõja Ukraina vastu, vahendas BNS uudistekanalit Ukrinform.

Ukrinform tugines uudises Kanada ja Euroopa Liidu ühisavaldusele.

"Me suurendame survet Venemaale, mille hulgas edasiste sanktsioonide kaudu ja meetmetega, et vältida nendest kõrvalehoidmist. Samuti tagades, et Venemaa riiklikud varad jäävad külmutatuks, kuni Venemaa lõpetab oma agressioonisõja Ukraina vastu ja hüvitab selle sõjaga tekitatud kahju," seisis avalduses.

Kanada ja EL lubasid samuti tagada täieliku vastutuse sõjakuritegude ja muude raskete kuritegude eest, mis on toime pandud seoses Venemaa agressioonisõjaga.

"Ühtlasi oleme jätkuvalt pühendunud Ukraina parandamise, taastamise ja ülesehitamise toetamisele," rõhutati avalduses.

Ukrinform tõi välja, et Kanada teatas eelmisel nädalal Venemaa vastaste sanktsioonide olulisest laiendamisest ja avalikustas uue 1,5 miljardi USA dollari suuruse sõjalise abipaketi Ukrainale.

Euroopa Liit loodab võtta järgmise, 18. Venemaa vastu suunatud sanktsioonipaketi vastu järgmisel ülemkogul, mis peetakse 26.-27. juunil Brüsselis, ütles esmaspäeval ühenduse välispoliitikajuht Kaja Kallas.

Kallase sõnul on tegemist "küsimusega instrumentidest", mida EL saaks kasutada, et sundida Venemaad läbirääkimistele ja relvarahule.

"Ülemkogu on võtnud vastu juba 17 sanktsioonipaketti. Laual on 18. sanktsioonipakett. Kahjuks ei võeta seda vastu enne Euroopa Ülemkogu kohtumist. Meie ootus on, et pärast arutelu võetakse see vastu. Samuti on küsimus sanktsioonide pikendamisest, mille kohta tehakse loodetavasti otsus pärast seda Euroopa Ülemkogu kohtumist," ütles Kallas.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1200 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 013 700 (võrdlus eelmise päevaga +1200);

- tankid 10 966 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 22 879 (+7);

- suurtükisüsteemid 29 511 (+21);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1424 (+1));

- õhutõrjesüsteemid 1188 (+0);

- lennukid 416 (+0);

- kopterid 337 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 41 915 (+198);

- tiibraketid 3388 (+12);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 52 961 (+100);

- eritehnika 3920 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.