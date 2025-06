Taanlastelt mööblitehase ostnud ärimeeste sõnul on Eesti puidusektor ebakindel

Taani ettevõte Flexa valmistas Lääne-Virumaal põhiliselt lastemööblit üle 30 aasta.

Juunikuu algusest on Flexa Kadrinas ja Viru-Nigulas asuva tehase omanikud Eesti puiduärimehed. Ostuotsuse tegi lihtsamaks, et üks ostjate saeveskitest asub mööblitehase naabruses.

"Teame selle ettevõtte töötajaid, teame selle ettevõtte vanust ja ajalugu. Ja see on meie jaoks ka mingil määral materjaliturg, kuna üks osa mööblist toodetakse männi täispuidust ja me ise toodame seda. See on ka üks osa meie toodangu, mitte küll väga suure osa, väärindamisest," rääkis Thuka Nordwoodi nõukogu liige Tõnu Ehrpais.

Thuka Nordwoodi tehastes valmistatakse mööblit lisaks põhjamaisele täispuidule vineerist ja puitkuidplaatidest.

Erametsaliidu tegevjuhi Jaanus Auna sõnul on positiivne, et Eesti puiduettevõtjad leidsid võimaluse sajale inimesele tööd andva, kuid kinnipaneku ohus olnud mööblitööstuse ostuks.

"See on kogu Eesti majandusele oluline, et selline tööstus säilib, kus puidust kõrge kvaliteediga, kõrge lisandväärtusega lõpptooteid tehakse. Müts maha nende puidutööstusettevõtete ees, kes suudavad selliseid investeeringuid teha," sõnas Auna.

Ehrpais lausus, et nende jaoks uueks valdkonnaks olevasse mööblitööstusesse sisenemise tingis Eesti puiduturu poliitiliselt ebastabiilne olukord.

"Praegune sektor sõltub sellest, kes on minister, kas ta hakkab lahkuma ja mis tal mõttes on. Väga raske on olnud praeguses sektoris investeerida. Ja niikaua kui kaitsealade ja majandusmetsa pindala selge ei ole, ei näe võimalust sinna edasi investeerida," rääkis ta.

Thuka mööbli põhiturg asub Suurbritannias, kuid toodangut on veidi müügil ka Eestis.