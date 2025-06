Kolmapäev tuleb sajune ja tuuline

Kolmapäeval on ilm sajune ja tuuline. Sooja on kuni 17 kraadi.

Öö vastu kolmapäeva on pilves. Sajab vihma, kohati on sadu tugev ja on äikest. Puhub lõuna- ja edela-, saartel ka läänetuul 5 kuni 12, puhanguti kuni 16, Liivi lahe ümbruses kuni 22 meetrit sekundis. Pärast keskööd lääne- ja edelatuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 10 on 13 kraadi.

Hommik on pilves ja paljudes kohtades vihmane. Puhub edela- ja lääne-, saartel ka loodetuul 5 kuni 12, iiliti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11 kuni 14 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Paljudes kohtades sajab vihma. Puhub lääne- ja loodetuul 5 kuni 12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 17 kraadi.

Õhtul on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool mandril on vihmahooge. Puhub lääne- ja loodetuul 4 kuni 10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 15 kraadi.

Neljapäev tuleb saartel kuiv, mandril on kohati veel sajuhooge, õhtuks paraneb ilm kõikjal. Öösel on sooja 9 kuni 14, päeval 14 kuni 20 kraadi.

Reede öö on kuiv, päeval jõuab sajupilvi peamiselt Lääne- ja Lõuna-Eestisse. Öösel on sooja 6 kuni 10, rannikul kuni 14, päeval 15 kuni 20 kraadi.

Laupäev toob vihmapilvi mitmele poole, pühapäeval läheb lääne poolt alates kuivemaks. Õhk püsib mõõdukalt soe.