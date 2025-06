Vene õhurünnakutes hukkus ööpäevaga vähemalt 23 Ukraina tsiviilelanikku

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 122 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal. Ukraina: Venemaal sai kahjustada sõjatööstuse jaoks oluline tehas. Venemaa valmistub ründeoperatsioonideks Zaporižžja oblastis. Teisipäeval hukkus Vene õhurünnakutes vähemalt 23 Ukraina tsiviilelanikku.

Oluline Ukraina sõjas teisipäeval, 25. juunil kell 17.10:

- Rutte: Kiievile lubatud 35 miljardi euro suurune sõjaline abi võib suureneda;

- Teisipäeval hukkus Vene õhurünnakutes vähemalt 23 Ukraina tsiviilelanikku;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 122 lahingut;

- Ukraina: Venemaal sai kahjustada sõjatööstuse jaoks oluline tehas;

- Venemaa on saatnud Ukraina pihta ligi 29 000 Shahedi;

- Venemaa valmistub ründeoperatsioonideks Zaporižžja oblastis;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 950 sõdurit.

Rutte: Kiievile lubatud 35 miljardi euro suurune sõjaline abi võib suureneda

NATO peasekretär Mark Rutte ütles kolmapäeval, et Ukrainale aasta lõpuks lubatud 35 miljardi euro suurune sõjaline abi ei pruugi selle summaga piirduda.

"NATO on juba lubanud eraldada ainuüksi tänavu 35 miljardit eurot. Ja see ei ole veel kõik," ütles Rutte Haagis pressikonverentsil pärast alliansi tippkohtumise lõppu.

Küsimusele, kui suur võib olla Ukrainale aasta lõpuks eraldatud abi kogusumma, vastas peasekretär, et tal on raske võimalikku lõppsummat täpselt ennustada.

Tema sõnul on aga selle aasta esimese kuue kuu andmete põhjal selge, et NATO riikide vastavad kohustused on juba ületanud "eelmise aasta trajektoori", mis lõppes "umbes 50 miljardi juures".

"Seepärast olen ma optimistlik. Kuid ma ei hakka ennustusi tegema, kuigi võib öelda, et lõpptulemus on soodne," lisas Rutte.

Teisipäeval hukkus Vene õhurünnakutes vähemalt 23 Ukraina tsiviilelanikku

Ukrainas toimunud Venemaa drooni- ja raketirünnakutes hukkus möödunud ööpäeva jooksul vähemalt 23 inimest ja sai vigastada üle 300 inimese, teatasid Ukraina võimud kolmapäeval.

Ukraina õhujõudude andmetel lasid Vene väed mitmest suunast – sealhulgas Brjanskist, Millerovost, Kurskist ja okupeeritud Krimmist – välja 71 Shahed-tüüpi ründedrooni ja peibutist. Ukraina õhutõrje hävitas neist 52.

Dnipropetrovski oblastis hukkus ballistiliste rakettide rünnakus vähemalt 20 inimest, neist 18 Dnipros ja kaks Samarskõi rajoonis. Tegemist oli ühe viimaste nädalate surmavaima üksikrünnakuga, ütles kuberner Serhii Lõsak.

Ligi 300 inimest sai vigastada ning ulatuslikke kahjustusi teatati kõrghoonetele, majadele, ühiselamutele, autodele, koolidele, haiglatele, administratiivbüroodele ja reisirongile. Öised droonirünnakud tabasid ka Nikopolit ja põhjustasid tulekahju Sõnelnõkove rajoonis.

Harkivi oblastis sai kuberner Oleh Süniehubovi sõnul Harkivi linnale, Kupianskile ja ümbritsevatele küladele suunatud rünnakutes vigastada üheksa inimest. Vene väed kasutasid mitmesugust relvastust, sealhulgas õhust lastavaid rakette, liugpomme ja mitmesuguseid droone. Kahjustada sai tsiviiltaristu, sealhulgas elamud, majad ja tööstusangaar.

Zaporižžja oblastis sai kuberner Ivan Fedorov teatel Zaporižžja, Vasõlivka ja Poloõ rajoonides toimunud rünnakutes vigastada viis inimest. Vene väed viisid Zaporižžjale läbi neli raketirünnakut ja mitmele piirkonna linnale kokku kaheksa õhurünnakut. 13 asulas registreeriti umbes 300 drooni ja üle 150 suurtükilöögi.

Donetski oblastis hukkus Pokrovskis, Zoloti Prudys ja Novojavlenkas kolm tsiviilisikut, ütles kuberner Vadõm Filashkin. Viimase ööpäeva jooksul sai piirkonnas haavata veel 11 inimest.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 122 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 122 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Pokrovski suunas lõid Ukraina kaitsjad viimase 24 tunni jooksul tagasi 49 agressori kallaletungi Malinovka, Mõroljubivka, Mirnoje, Lõssivka, Udatšnoje, Sergejevka, Kotljarovka, Aleksejevka ja Datšnoje piirkonnas, vahendas Ukrainska Pravda.

Kupjanski suunal toimus viimase ööpäeva jooksul viis vaenlase rünnakut. Lõmani suunas ründas Vene armee 14 korda.

Ukrainlased rajavad Donetski oblastis kaitserajatisi Autor/allikas: SCANPIX/AFP/TETIANA DZHAFAROVA

Ukraina: Venemaal sai kahjustada sõjatööstuse jaoks oluline tehas

Ukraina riikliku desinformatsioonivastase keskuse juht Andrii Kovalenko ütles kolmapäeval, et Venemaal asuvas Taganrogis sai kahjustada tehas, mis on seotud droonide ja elektroonilise sõjapidamise süsteemidega tootmisega.

"Midagi tundmatut lendas Taganrogis asuvasse Atlant-Aero tehasesse," rääkis Kovalenko.

Venemaa on saatnud Ukraina pihta ligi 29 000 Shahedi

Alates täiemahulise sissetungi algusest on Venemaa Ukraina pihta saatnud 28 743 Shahed-tüüpi drooni – neist 2736 ehk umbes 9,5 protsenti lasti välja 2025. aasta juunis, ütles president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski rõhutas et Venemaa poleks suutnud selliseid droonirünnakuid eales läbi viia Iraani toetuseta ja Ukraina omakorda poleks saanud enamikku droone tõrjuda ilma oma rahvusvaheliste partnerite abita.

Venemaa valmistub ründeoperatsioonideks Zaporižžja oblastis

"Viimaste päevade jooksul on venelased koondanud jõude ja varustust Zaporižžja suundades, nimelt rinde Orihhivi ja Huljaipole sektorites, kus nad grupeerivad vägesid ümber ja paigutavad sõdureid rindele. Nad viivad läbi luure- ja inseneritööd oma edasiste operatsioonide jaoks. Mõne päeva pärast alustavad nad eskalatsiooni, algatades aktiivseid ründeoperatsioone, kuigi väikeste jalaväerühmadega," ütles kolmapäeval Ukraina relvajõudude Lõuna väejuhatuse pressiesindaja Vladõslav Vološõn.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 950 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 014 650 (võrdlus eelmise päevaga +950);

- tankid 10 967 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 22 885 (+6);

- suurtükisüsteemid 29 569 (+58);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1425 (+1));

- õhutõrjesüsteemid 1188 (+0);

- lennukid 416 (+0);

- kopterid 337 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 42 046 (+131);

- tiibraketid 3388 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 53 084 (+123);

- eritehnika 3920 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.