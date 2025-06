Suri näitleja Ene Järvis

Ene Järvis (26.10.1947 – 24.06.2025) lõpetas 1966. aastal Põlva Keskkooli ja 1970. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri (4. lend).

Järvis töötas aastatel 1970–2009 näitlejana Tallinna Linnateatris. Hiljem on ta olnud vabakutseline.

Järvis on teinud teatris kümneid rolle, aga osalenud ka mängufilmides, telesarjades, millest üks tuntumaid on lastesaate "Mõmmi ja aabits" (1976-77) üks peaosalisi, Karu Kati. Lisaks on ta esinenud Eesti Raadio meelelahutussaadetes ja kuuldemängudes.