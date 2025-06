Rutte: USA on täielikult pühendunud NATO artikkel viiele

NATO peasekretär Mark Rutte ütles kolmapäeval, et USA on täielikult pühendunud alliansi artikkel viie kollektiivse kaitse põhimõttele.

"Minu jaoks on absoluutne selgus, et Ühendriigid on täielikult pühendunud NATO-le, täielikult pühendunud artikkel viiele," ütles Rutte ajakirjanikele enne tippkohtumist.

Donald Trump rääkis veidi varem presidendilennuki Air Force One pardal, et artikkel viiel on mitmeid tõlgendusi.

"Artiklil viis on arvukalt tõlgendusi. Te teate seda, eks?" rääkis Trump.

"Ma olen pühendunud sellele, et olla nende sõber," rääkis Trump. Ta ütles, et on keskendunud elude päästmisele ning lubas anda täpsema definitsiooni siis, kui jõuab Haagi.

NATO riikide juhid kogunesid Haagi NATO tippkohtumisele. 24.–25. juunil toimuval kohtumisel loodavad liitlased kokku leppida, et kulutavad kaitsele viis protsenti sisemajanduse koguproduktist. Vaidlusi on põhjustanud hispaanlaste veendumus, et nad saavad NATO-s võetud kohustused täita kulutades oluliselt vähem.

Rutte sõnul oodatakse kanadalastelt ja eurooplastelt kaitsekulutuste suurendamist, kuna USA on juba pikka aega kurtnud, et maksab liiga palju Euroopa riikide kaitsmise eest.

Ukraina presidendikantselei allikas ütles kolmapäeva ennelõunal uudisteagentuurile AFP, et Trump kohtub NATO tippkohtumise ajal ka oma Ukraina kolleegi Volodõmõr Zelenskiga.

Trump ise kohtus kolmapäeva hommikul Hollandi kuninga ja kuningannaga ning kiitis oma võõrustajaid.