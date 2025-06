Sillamäe pakub tasuta ühistransporti kõigile soovijatele

Sillamäe bussiliinidel sõidavad kohalikud elanikud tasuta juba kaheksandat aastat. Kui aga selgus, et piletimüügist laekub vaid 500 eurot aastas, otsustas linnavõim pakkuda tasuta ühistranspordi kasutamist kõigile soovijatele. Sillamäelaste kinnitusel on nad alates juunist Eesti esimene priisõitu pakkuv omavalitsus.

"Ühistransport muutub kättesaadavamaks. Kõigepealt turistidele, sest kohalikele ei muutu ju midagi. Nad kasutavad niikuinii seda tasuta, aga turist võidab kõigepealt. Seda enam, et me laiendasime ühistranspordi teeninduspiirkonda ja meie kohalik buss käib nüüd Ranna tänaval, käib Vaivara rongijaamas. Valik on suur ja palun väga – kolm liini, mida saab vabalt kasutada," lausus Sillamäe aselinnapea Aleksei Stepanov.

Kui Sillamäel sõidab linnaliinibussidel 15 000 inimest kuus, siis maakonna suurimas linnas Narvas kümme korda rohkem. Ühistranspordile kulutab Narva umbes kaks miljonit eurot aastas. Bussipilet maksab 70 senti sõidukaardiga või üks euro sularahas. Tasuta bussisõitu on Narvas kaalutud, kuid asi on kinni rahas ja elanike liikumisharjumustes.

"Meie õpilased ja eakad inimesed niikuinii kasutavad seda tasuta, kas ülejäänud inimesed on valmis seda tegema või eelistavad pigem oma isiklikku transporti, vaat see ongi küsimus," sõnas Narva volikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Aleksei Jevgrafov.

"Tore, et Sillamäel saab tasuta sõita. Meie jaoks tähendaks see linnaeelarve kulu - tasuta transport, 300 000 eurot aastas ja ma ütlen kohe, et see lihtsalt ei ole võimalik. Üks inimeste suuremaid probleeme on see, kus parkida oma autot. Tasuta transport ei kuulu Narva kümne esimese probleemi hulka päris kindlasti mitte," ütles Narva linnapea Katri Raik (SDE).

Narva populaarseimaks liiklemisvahendiks on jätkuvalt auto ja taksosõitki maksab Narvas vaid kolm eurot. Samas ei välista Narva keskerakondlased, et sügisel võib tasuta bussisõit ka Narvas valimisteemaks osutuda.