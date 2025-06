WSJ: naftahiid Shell peab läbirääkimisi rivaali BP omandamiseks

Ettevõtete esindajate vahelised läbirääkimised on aktiivsed ja BP kaalub oma lähenemist hoolikalt, ütlesid allikad.

BP omandamine annaks Shellile kindlama aluse, et konkureerida suuremate konkurentidega, nagu Exxon Mobil ja Chevron.

Asjaga tuttavad inimesed hoiatasid, et tehingu võimalikke tingimusi pole võimalik teada saada ja ühinemine pole kaugeltki kindel. Üks inimestest lisas, et arutelud edenevad aeglaselt.

BP väärtus on praegu umbes 80 miljardit dollarit. Lisatasu arvesse võttes võiks tehingust saada suurim naftaettevõtete tehing pärast 83 miljardi dollari suurust megaühinemist, millega sajandivahetusel loodi Exxon Mobil.

Tegemist oleks aasta suurima ühinemis- ja omandamistehinguga turul, mida on raputanud USA president Donald Trumpi kaubandussõda ja muud geopoliitilised pinged.

Shell eitas BP läbirääkimisi pärast seda, kui Wall Street Journal teatas, et naftahiiglane peab esialgseid läbirääkimisi oma Briti rivaali ülevõtmiseks, kirjutab Reuters.

"Läbirääkimisi ei toimu," ütles Shelli pressiesindaja.

BP pressiesindaja keeldus Wall Street Journali väidet kommenteerimast.

Wall Street Journal kirjutas, et Shell peab väidetavaid läbirääkimisi tugevamal positsioonil, kuna tema aktsiad on viimastel aastatel BP-d edestanud. Shelli turuväärtus üle 200 miljardi dollari.

Pärast ebaõnnestunud üleminekut fossiilkütustelt taastuvenergiale on BP teistest naftafirmadest maha jäänud. Samuti on ettevõte kannatanud aastaid juhtimisprobleemide ja tegevuse tagajärjel tekkinud looduskatastroofide all.

Bloomberg teatas mai alguses, et Shell kaalub võimalikku tehingut BP-ga.

Shelli ja BP tehing oleks viimane tehing energiamaastikul aset leidvas ühinemis- ja omandamislaines.

Chevron töötab endiselt Hessi 53 miljardi dollari suuruse megatehingu sõlmimise nimel, mis on peatatud Exxoni püüdluste tõttu vaidlustada tehingu seaduslikkust.

Exxon sõlmis eelmisel aastal 60 miljardi dollari suuruse tehingu Pioneer Natural Resourcesi ostmiseks.

Diamondback Energy sõlmis 26 miljardi dollari suuruse tehingu Endeavor Energy Resourcesi ostmiseks.