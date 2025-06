Neljapäeval on oodata päikselisemat ilma

Vihma toonud madalrõhkkond kaugeneb eeloleval ööl Venemaa põhjaaladele, jääb väetimaks ja mõju Balti riikidele väheneb. Üürikesi vihmahooge on veel Eesti idapoolses osas. Saartel ja mandri lääneservas muutub taevas juba selgemaks. Loodetuult on tunda, aga tugevad iilid vaibuvad.

Eeloleval ööl Lääne-Eestis taevas selgineb ja ilm on sajuta. Tallinn-Pärnu joonest ida pool on pilvi enam ja kohati sajab hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti 15-16 m/s. Õhutemperatuur on 9 kuni 14 kraadi.

Hommikul on lääne pool enam selgemat taevast ja ilm on sajuta. Ida pool on pilvisem. Üksik vihmahoog pole välistatud. Puhub loodetuul 5-9, iiliti 14 m/s. Õhutemperatuur on 11 kuni 15 kraadi.

Päev tuleb saartel ja mandri lääneosas päikeselisem. Ida pool on veel pilvi, millest ennelõunal kohati hoog vihma tuleb. Puhub loodetuul 3-9, iiliti 13 m/s, pärastlõunal on tuul mõõdukas ja puhub läänekaarest. Õhusoe kerkib 20 kraadi ümbrusse, jahedam on rannikul ja ida pool ajal, mil taevas pilvisem.

Õhtu on laialdaselt selge taevaga ja sajuta. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on 15 kuni 19 kraadi.

Reede öö on selge, rahulik ja jahe, õhk jahtub 5 kraadi lähedale. Päeval jõuab vihm saartele, pärastlõunal mandri lääne- ja õhtul lõunaossa. Õhusooja 20 kraadi ümber.

Nädalavahetusel jagab madalrõhuvöönd vihma eelkõige öisel ajal, päeval on sajuhooge hõredamalt. Õhusoe jääb öösiti 10 kraadi lähedale, päevasooja 20 kraadi ümber ja pisut enamgi.