Sikorski: uus võidurelvastumine võib viia Putini režiimi kukkumiseni

"Putin peaks mõistma, et ta kõnnib Brežnevi rada. Ta ise ütles kord, et Nõukogude Liit kukkus kokku seetõttu, et see kulutas liialt palju relvastusele, ja nüüd ta teeb ise täpselt sama asja," ütles Sikorski rühmale ajakirjanikele.

"Ta peab äärmiselt kulukat sõda ja samuti provotseeris, hirmutas kogu läänt tõstma oma kaitsekulutusi," ütles minister.

"Putin peab välja pigistama veelgi enam kaitseraha. Loodetavasti sarnase tulemusega režiimi jaoks nagu Nõukogude Liidu puhul, ent kiiremini," märkis Sikorski.