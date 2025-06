Sõja 1220. päev: ÜRO: Venemaa droonirünnakutes on viga saanud üle 3000 tsiviilisiku

Oluline Ukraina sõjas reedel, 27. juunil kell 18.10:

- Ukraina: Venemaa lasi öö jooksul välja 363 drooni ja kaheksa raketti;

- Väidetavalt sai Hiina ajakirjanik Kurski oblastis droonirünnakus vigastada;

- ÜRO: Venemaa droonirünnakutes on vigastada saanud üle 3000 tsiviilisiku;

- HUR: Ukraina droonid tabasid Krimmis Venemaa S-400 õhutõrjesüsteemi;

- Zelenski: Euroopa ettevõtted saadavad Venemaale rakettide osi;

- Euroopa kinnitas taas toetust õiglasele ja püsivale rahule Ukrainas;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 970 sõdurit.

Ukraina: Venemaa lasi öö jooksul välja 363 drooni ja kaheksa raketti

Ukraina õhuvägi teatas reedel, et tulistas öises rünnakus alla 359 Venemaa 363 droonist ja kuus kaheksast raketist.

Rünnaku peamine sihtmärk oli väike läänelinn Starokostjantõniv, kus asub oluline õhuväebaas ja mis on Venemaa õhurünnakute sagedane sihtmärk.

Õhuvägi teatas, et öö jooksul tabas rünnak otse kolme asukohta ja kaheksasse piirkonda langesid rusud. Õhuvägi ei täpsustanud aga löögitabamuste asukohta ega seda, kas õhuväebaas sai kahjustada.

Dnipropetrovski oblastis hukkus Venemaa rünnakus neli inimest

Rünnak tabas oblasti suurima linna Dnipro lähedal asuvat Samarõ linna.

"Neli inimest sai vaenlase rünnakus surma. 17 inimest sai vigastada. Kaks meest ja üks naine on raskes seisundis. Ülejäänute seisund on mõõdukas," ütles kuberner Serhi Lõssak Telegramis.

Ukraina kaitseminister: kindlustuste ehitamine kulgeb plaanipäraselt

Kindlustuste ehitustööd kulgevad plaanipäraselt, kuid need maskeeritakse ja seetõttu pole kaitseliinide varustatus alati märgatav, vastas Ukraina kaitseminister Rustem Umerov reedel ajakirjanike küsimusele kriitika kohta kaitserajatiste ebapiisavuse ja kehva kvaliteedi osas.

"Kindlustused ei ole üksnes betoon ja kaevikud, vaid ka adaptiivne insenerisüsteem, mis võtab arvesse vaenlase taktikat ja töötab alati ühe eesmärgi nimel: meie sõdurite kaitsmiseks. Jälgime protsessi iga päev ja tugevdame piirkondi, kus seda kõige rohkem vaja on," ütles Umerov.

Umerovi sõnul ehitati kindlustusi varem pataljoni kaitsealade ja kompanii tugipunktide põhimõttel, kuid nüüd on lähenemine muutunud, sest vaenlase taktika on teistsugune – nad ründavad peamiselt väikeste jalaväeüksustega, mida toetavad droonid.

Väidetavalt sai Hiina ajakirjanik Kurski oblastis toimunud droonirünnakus vigastada

Hiina teleajakirjanik sai Venemaa Kurski oblastis toimunud Ukraina droonirünnakus vigastada, teatas kuberner Aleksandr Hinštein.

Hiina telekanali Phoenix Television korrespondent, 63-aastane Lu Yuguang oli väidetavalt Kurskis, et koguda materjali loo jaoks kohalikest tsiviilisikutest, kes on sattunud Ukraina droonirünnakute ohvriks.

Hinštein kirjutas oma Telegrami kanalil algselt, et Lu Yuguang viiakse haiglasse "lahtise traumaatilise ajukahjustusega", kuid hiljem teatas kuberner, et ajakirjaniku haavad olid vaid pinnapealsed.

Ka telekanal Phoenix TV kinnitas, et Yuguang sai pea piirkonda haavata neljapäeva pärastlõunal ja ta viidi haiglaravile.

Vene riigitelevisioonis reedel jagatud videolõigul võis näha sidemes peaga Lud suhtlemas ajakirjanikega.

A Chinese journalist was injured in a Ukrainian drone strike in the Kursk border area — he has an open craniocerebral injury and a bruised wound in the parietal region.



The injured person is 63-year-old Phoenix TV correspondent Lu Yuguang, who went to the border area on his own.… pic.twitter.com/fWKqOYlXVS