Vseviov jätkab veel viis aastat välisministeeriumi kantslerina

"Esitan valitsusele ettepaneku Jonatan Vseviovi jätkamiseks välisministeeriumi kantslerina," ütles Tsahkna reedel ERR-ile.

Alates 8. veebruarist 2021 välisministeeriumi kantslerina töötaval Vseviovil saab järgmise aasta veebruaris viieaastane ametiaeg täis ning jätkamiseks on vaja valitsuse otsust.

Tsahkna ütles, et praeguses julgeolekuolukorras, kus Euroopas käib suur sõda, on vaja, et Eesti püsiks tugevatel ja selgetel seisukohtadel, mida välisministeerium on Vseviovi juhtimisel suutnud hästi hoida.

"Eesti on suutnud diplomaatias täita meie füüsilisest suurusest märksa kaalukamat rolli ja Vseviovil on selles olnud väga oluline osa," märkis välisminister.

Vseviov alustas välisministeeriumis tööd 2004. aastal poliitikas planeerimise osakonnas, misjärel jätkas poliitikadiplomaadina Eesti saatkonnas Washingtonis. 2008. aastal liikus ta kaitseministeeriumisse, kus alustas analüüsibüroo juhatajana, hiljem jätkas kaitseplaneerimise asekantslerina ning aastatel 2016-2018 töötas kaitseministeeriumi kantslerina.

Aastatael 2018-2021 oli Vseviov Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides.

Vseviov (s. 1981) on omandanud Tartu Ülikoolis bakalaureuse kraadi politoloogias ning seejärel magistrikraadi USA Georgetowni Ülikoolis julgeoleku-uuringute erialal.