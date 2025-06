FT: taasrelvastumise küsimus lõhestab Saksa SPD-d

Ajaleht Financial Times kirjutab, et taasrelvastumise küsimus lõhestab Saksa sotsiaaldemokraatlikku parteid. Partei vana kaardivägi soovib samuti jätkata suhtlust ja koostööd Venemaaga.

Reedel toimub SPD kongress, parteijuht ja rahandusminister Lars Klingbeil seisab silmitsi mässuga omaenda parteis. Niiöelda ülestõusu eesotsas on partei vanemad liikmed, kes pooldavad Saksamaa traditsioonilise idasuunalise välispoliitika (Ostpolitik) jätkamist.

Ostpolitik oli vaoshoidmispoliitika, mille tulemusel sõlmiti lepingud Nõukogude Liidu ja kommunistliku Ida-Saksamaaga. Saksamaa alustas selle poliitika elluviimist kantsler Willy Brandti (SPD) valitsusajal ning see toimis suhteliselt hästi 1970.–1980. aastatel.

Viimastel aastatel on Saksamaa välispoliitika muutunud realistlikumaks ning riik on saanud tugevaks Ukraina toetajaks. SPD vanemad liikmed leiavad samas endiselt, et riigi välispoliitika peaks tagasi pöörduma oma juurte juurde.

Üks praeguse suuna kriitikutest on Willy Brandti vanim poeg. 76-aastane ajaloolane Peter Brandt andis allkirja manifestile, milles kritiseeritakse valitsuse taasrelvastumise plaane. Samuti leitakse, et tuleb otsida Venemaaga pingelõdvendust, vahendas Financial Times.

Friedrich Merzi (CDU) juhitud Saksamaa kavatseb nüüd viia kaitsekulutused 2029. aastal 3,5 protsendini SKP-st. Seda plaani toetab ka rahandusminister Klingbeil.

Peter Brandt ütles, et Klingbeil kiitis uue kaitsekulutuste laine heaks, kuid ei kontrollinud, kas see on ka erakonnakaaslaste seisukoht.

Parteisisene mäss võib nüüd Klingbeilile probleeme tekitada, kuna võimuliidul on parlamendis napp 13-kohaline enamus.

"Mässulised ei ole SPD-s enamuses, kuid nad pole ka väike vähemus," ütles Trieri ülikooli politoloog Uwe Jun. Ta tõi välja, et SPD ridades on palju liikmeid, kes olid seotud 1970. ja 1980. aastate rahuliikumisega.

"Nad kritiseerivad kõike, mis on seotud sõjaväega," ütles Jun.

SPD tegi viimastel valimistel kehva tulemuse. Partei sai vaid 16,4 protsenti häältest, mis on nende halvim tulemus Saksamaa sõjajärgses ajaloos. SPD on koalitsioonivalitsuse väiksem partner ning Klingbeil teeb nüüd erakonna juhtimises muudatusi. See omakorda suurendab parteisiseseid pingeid veelgi.

"Ka isiklikud ja poliitilised pinged mängivad rolli," ütles politoloogiaprofessor ja kauaaegne SPD liige Gesine Schwan. Ta ütles, et ka talle pakuti võimalust mässuga liituda, kuid ta keeldus.

Uwe Jun tõi veel välja, et Klingbeil on uue põlvkonna esindaja. "SPD nooremad parlamendiliikmed on Venemaa suhtes üsna pragmaatilised," ütles Jun.

Schwan hoiatas siiski, et Klingbeil peab veel mõnda aega vana kaardiväega võitlema.

"Pingelõdvendus, rahupoliitika on endiselt osa SPD DNA-st," ütles Schwan.