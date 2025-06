Galerii: Reformierakonna Tallinna piirkond kogunes linnapeakandidaati valima

Reformierakond on avaldanud soovi, et praegune linnapea Jevgeni Ossinovski lahkuks oma ametist ja plaanib esitada oma kandidaadi sellele kohale.

Neljapäeval tunnistas ettevõtja Urmas Sõõrumaa, et Reformierakond on pakkunud talle linnapea ametikohta, kuid võimalike nimedena on läbi käinud ka Maris Lauri, Signe Riisalo jt.

ERR-i portaal näitab Reformierakonna üritust otsepildis.