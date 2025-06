Briti valitsus taganeb sotsiaalkärbetest

Starmer oli vaid mõne päeva eest kinnitanud, et kavatseb reformidega edasi minna, kuid reedel teatas hooldustööminister Stephen Kinnock järeleandmistest mässulistele parlamendisaadikutele vältimaks kavandatud reformide täielikku nurjumist.

Starmeri kodupartei on parlamendis esindatud enam kui 400 saadikuga, reformide blokeerimise ettepanekut on avalikult toetanud 126 leiboristide saadikut. See on Starmeri valitsusaja suurim mäss.

Downing Streeti büroo pressiesindaja teatas, et valitsus on "võtnud kuulda parlamendiliikmeid, kes põhimõtteliselt toetavad reforme, kuid kardavad muutuste mõju neile, keda süsteem juba toetab".

Muudetud meetmepakett säilitab sotsiaalsüsteemi nende jaoks, "kes seda vajavad, viies selle jätkusuutlikule alusele".

Järeleandmised, mis avalikustatakse hiljem parlamendis, hõlmavad järk-järgulist lähenemist reformidele, ütles Kinnock. See tähendab, et kitsendatud abikõlblikkuse kriteeriumid kehtivad ainult uutele taotlejatele, mitte neile, kes juba toetusi saavad.

"Tänasest teadaandest on selge, et tegemist saab olema järk-järgulise protsessiga, kus senised toetusesaajad jäävad kaitstuks," ütles Kinnock.