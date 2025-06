Orbán hoiatas LGBTQ+ kogukonda paraadi korraldamise õiguslike tagajärgede eest

Orbáni valitsuskoalitsioon muutis tänavu seadusi ja põhiseadust, et keelata ära iga-aastastane paraad. Politsei keelaski selle nüüd seadusele viidates ära.

"Me oleme täiskasvanud inimesed. Soovitan igaühel ise otsustada, mida nad tahavad. Aga pidage seadusest kinni. See on see, mida mina teen ja soovitan seda ka teistel teha. Kui te seadust ei järgi, peate arvestama juriidiliste tagajärgedega. Seadus on selgesõnaline, nagu öelnuks poeet Jozsef Attila. Ja te peate aru saama, et see on see, mis juhtub," lausus Orbán.

Korraldajad vaidlustasid otsuse ja kinnitasid, et paraad ikkagi toimub. Paraadil osalejaid ähvardab kuni 500 euro suurune trahv, korraldajaid kuni aastane vanglakaristus.