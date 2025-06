USA ülemkohus piiras madalamate kohtute volitusi blokeerida valitsuse otsuseid

Ülemkohus otsustas häältega 6-3, et madalama astme kohtunike poolt välja antud üleriigilised ettekirjutused jäävad välja nende pädevusest.

Viimane otsus on seotud Donald Trumpi administratsiooni plaaniga kaotada õigus sünnijärgsele kodakondsusele. Föderaalkohtunik teatas varem, et Trumpi korraldus, millega lõpetatakse sünnijärgse kodakondsuse saamise õigus, pole kooskõlas põhiseadusega.

Valge Maja leidis seejärel, et madalama astme kohtunikel pole õigust teha ettekirjutusi otsuste kohta, mis mõjutavad kogu riiki. Trumpi administratsioon pöördus seejärel ülemkohtu poole, kus jäme ots on konservatiivide käes.

Sünnijärgse kodakondsuse kohtuasjas toetasidki kuus konservatiivset kohtunikku presidenti, kolm liberaalset kohtunikku jäid eriarvamusele.

Pärast Valgesse Majja naasmist on Trump allkirjastanud üle 160 korralduse. Ringkonnakohtud on aga blokeerinud mitmed neist otsustest, nende hulgas on ka sünnijärgset kodakondsust puudutav korraldus.

Trumpi administratsioon väitis samas, et ringkonnakohtunikud takistavad valijate tahte elluviimist. Ülemkohus andis nüüd Valgele Majale suure võidu. Trump teatas kohe, et ülemkohus tegi suurepärase otsuse.