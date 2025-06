Katar näeb võimaluste akent relvarahuks Gazas

Katari välisministeeriumi pressiesindaja kinnitas reedel, et vahendajad tegutsevad Iisraeli ja Hamasiga relvarahu saavutamise nimel Gaza sektoris, lootes selleks kasutada soodsat hetke seoses sel nädalal saavutatud relvarahuga Iisraeli ja Iraani vahel.

"Kui me ei kasuta seda võimaluste akent ja seda momenti, siis on see võimalus kaotsi läinud nagu paljud lähiajal," ütles Majed al-Ansari AFP-le antud intervjuus.

Iisrael kinnitas 24. juunil, et nõustus USA relvarahu ettepanekuga pärast oma eesmärkide saavutamist Iraanis, olles elimineerinud tuuma- ja ballistiliste rakettide ohu.