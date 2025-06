Narva ehitab suurannetuse toel uue pallimängusaali

Narva on Äkkeküla tervisespordikeskust arendanud üle 15 aasta. Seal saavad narvakad suusatada ja tervisesporti teha. Peatselt valmiv teenindushoone pakub sportlastele võimalust end pesta, riideid vahetada ja keha kinnitada.

Kaasaegse pallimängusaali rajamine viib aga Äkkeküla täiesti uuele tasemele.

"Me saame rajada kaasaegse halli, mida ka Narvas sellisel kujul ei ole. Ja tooksime hea meelega sporditurismi Narva juurde, sest see on valdkond, mis siin kõvasti laienemist vajab. Kääriku ja Tehvandi müüvad ennast väga konkreetselt täis, see oli see põhjus, miks teeme (siia teise) Kääriku, teeme hästi toimiva Äkkeküla," lausus Äkkeküla projektijuht Jüri Moor.

Pallimängusaali ja padeliplatside ehitus maksab neli miljonit eurot, millest neljandiku annab Piilmanni fond. Fond annetab aastas ühe, aga kopsaka summa raha, mis piisavalt suure muutuse tooks.

"Otsisime, kuhu saaks teha teise Kääriku. Kaalusime kümmet kohta võib-olla ja teine selline mõte, mis meil oli, tahaks midagi väga Ida-Virumaal teha. Siin on piisavalt kriitilist massi. Kui meie paneme veel omalt poolt õla alla, siis siin saab teha midagi, mis tõstab selle täiesti järgmisele tasemele," ütles P&E Foundation nõukogu liige Kristjan Piilmann.

Narval on praegu käsil mitme suure spordirajatise renoveerimine. Laenukoormus on linnal piisavalt madal, et veel ühte spordihoonet ehitama hakata.

"Me oleme otsinud rahastamisvõimalusi, kus linn on kaasfinantseerija, mitte põhifinantseerija. Aga kui meil on olemas kaasfinantseerija, siis me oleme läinud suhteliselt julgelt uusi objekte rajama, sest Narva väärib parimat," lausus Narva linnapea Katri Raik.

Uue pallimängusaali ehitus peaks algama tuleval suvel ja valmis saab spordikeskus 2027. aastal.