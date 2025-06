Soonvald: ma ei näe ühtki suurt huvigruppi, kes oleks Sõõrumaa valiku poolt

Pikaaegne Reformierakonna liige Rein Lang peab Urmas Sõõrumaad heaks juhiks, kellest võiks saada hiilgav linnapea. Lang ei suuda aga uskuda enda erakonna käitumist Sõõrumaad kandidaadiks esitades. Tema sõnul on keeruline valijatele selgitada, kuidas peaks linna juhtima ettevõtja, kelle ärihuvid on pealaest jalatallani Tallinnaga seotud.

"Minul on küll oma erakonna pärast Tallinnas ikkagi häbi. Niimoodi ei käituta tsiviliseeritud riigis ja see kindlasti mõjutab nende tulevikku ja tulevikuvõimet mingisuguseid leppeid sõlmida. See, mis praegu toimub, kindlasti ei ole demokraatlik protsess, see on selline liivakastimäng. Enne valimisi korraldada mingisugune tsirkus otsitud põhjustega selleks, et vahetada linnapead enne valimisi... Noh, kas seal ikkagi on väga sügavat mõtet? Kahetsusväärselt ma pean ütlema, et see asi näeb väga halb välja," lausus Lang.

Ka Eesti Päevalehe ja Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald ütles, et erakonna jaoks ei saaks olla suuremat alandust, kui niivõrd olulisele ametikohale ei leita kandidaati omaenda ridadest.

"Nii palju kui ma olen rääkinud poliitikutega Reformierakonnast, kolleegidega, vaadanud avaliku arvamuse küsitlusi, siis ma ei näe ühtegi väga suurt huvigruppi, kes oleks Urmas Sõõrumaa valiku poolt. Need niidid viivad kõik Toompeale, kas Stenbocki majja või Reformierakonna kontorisse, aga see valik on äärmiselt veider," ütles Soonvald.

Reformierakonna juht ja peaminister Kristen Michal ei soovinud teemat kommenteerida.

Endine riigi peaprokurör, praegu erakonna Parempoolsed juht Lavly Perling peab Sõõrumaad paaniliseks valikuks, kellega väheneks linnajuhtimise läbipaistvus.

"Minu meelest Reformierakond on liikunud valgete jõudude poolt Tallinnas ära tumedate jõudude poole ja see tähendab, et läbipaistvus juhtimises kaob. Ja seda peab ennekõike valija tähele panema. Kõik õiguskaitseorganid, ma usun, teevad Eestis endiselt head tööd, küll nemad ka panevad tähele," lausus Perling.