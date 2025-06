Budapesti Pride'ile kogunes keelust hoolimata kümneid tuhandeid inimesi

Korraldajad ootavad järjekorras 30. Pride'ile Ungari pealinnas rekordilist hulka ehk üle 35 000 osaleja, seda hoolimata peaminister Viktor Orbáni valitsuse kehtestatud keelule.

Mitmed, mitmed kümned tuhanded osalevad, teatasid korraldajad sotsiaalmeedias pärast marsi algust. Paraadi läbivaid tänavaid ja väljakuid täitsid pidumeeleolus rahvahulgad.

"Ma olen uhke, et olen gei... ja kardan väga, et valitsus tahab meid alla suruda. Olen väga üllatunud, et inimesi on nii palju, ma tahaksin nutta," ütles AFP-le end Zoltanina tutvustanud 66-aastane osaleja.

Orbáni valitsuskoalitsioon muutis sel aastal seadusi ja põhiseadust, et keelata iga-aastane vähemuste üritus, õigustades oma aastaid kestnud LGBTQ õiguste piiramist lastekaitse kaalutlustega.

Orbán ütles reedel, et kuigi politsei marssi laiali ei aja, peavad osalejad olema teadlikud õiguslikest tagajärgedest.

Paraadi korraldajaid ähvardab kuni aasta vanglakaristust ja osalejaile võidakse määrata kuni 500 euro suurune trahv.

Viimased seadusmuudatused annavad võimudele ka õiguse kasutada näotuvastustehnoloogiat osalejate kindlakstegemiseks. Paraadi marsruudi äärsetele laternapostidele olid paigaldatud uhiuued kaamerad.

Sündmuskohal viibinud AFP ajakirjanike sõnul pidid marssijad korduvalt peatuma, et oodata, kuni politsei liikluse peatab.

18-aastane tudeng Ákos Horvath, kes tuli Budapesti Lõuna-Ungarist, ütles, et sündmus on sümboolse tähtsusega.

"Asi pole üksnes geide esindamises, vaid ka Ungari rahva õiguste eest seismises," ütles ta AFP-le.