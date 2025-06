Venemaa korraldas öösel raketirünnaku kogu Ukrainale

Oluline 29. juunil kell 7.00:

Ulatuslik Venemaa raketi- ja droonirünnak terroriseeris Ukrainat ööl vastu pühapäeva, kui õhurünnakuhäired kõlasid üle kogu riigi, sealhulgas läänepoolsetes piirkondades, mis asuvad rindejoonest kaugel.

Ukraina õhuvägi hoiatas laupäeva hilisõhtul, et Venemaa on Murmanski oblastis Olenja sõjaväelennuväljalt välja saatnud kolm Tu-95 pommitajat. Õhuvägi hoiatas ka, et mitu Venemaa droonide gruppi suunduvad eri piirkondade poole.

Mõni tund hiljem teatas õhuvägi, et Venemaa Nižni Novgorodi oblastis Savasleika lennuväljalt tõusis õhku Venemaa MiG-31K – Kinžali ballistilisi rakette kandev lennuk.

Poola relvajõudude operatiivjuhatus teatas, et vastuseks Venemaa õhurünnakutele Lääne-Ukrainas saatsid nad õhku hävitajad ja aktiveeris maapealsed õhutõrjeüksused.

Öö jooksul teatati plahvatustest ja õhurünnakutest Mõkolaivis, Krementšukis, Zaporižžjas, Tšerkassõ oblastis, Ivano-Frankivskis ja Lvivis.

Kuberner Ihor Taburetsi teatel sai Tšerkassõ oblasti rünnakutes kahjustada tsiviilinfrastruktuur ja vähemalt kolm inimest sai vigastada.

Poltava oblastis Krementšukis tabati kuberner Volodõmõr Kohuti sõnul ühte ettevõtet.

Kuberner Ivan Fedorov ütles, et öise raketirünnaku käigus tabati Zaporižžjas asuva ettevõtte tootmisüksust. Ohvritest pole teatatud.

Ränk raketi- ja droonirünnak toimus päev pärast seda, kui Venemaa president Vladimir Putin ütles ajakirjanikele, et Moskva on valmis pidama uue rahuläbirääkimiste vooru.