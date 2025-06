USA senat alustas arutelu Trumpi vastuolulise eelarveseaduse üle

Senat alustas seaduse arutamist laupäeval pärast hääletust, mil seda toetas 51 senaatorit 49 vastu. Kaks vabariiklasest senaatorit hääletas selle vastu koos 49 demokraadiga.

President Donald Trump on avaldanud vabariiklikule parteile survet eelarveseaduse vastuvõtmiseks, et ta saaks selle allkirjastada veel enne iseseisvuspäeva 4. juulil.

"Täna õhtul nägime SUURT VÕITU senatis," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social pärast hääletust debati alustamise üle.

"Vabariiklased peavad meeles pidama, et nad võitlevad väga kurja, korrumpeerunud ja mitmes mõttes (poliitiliselt!) ebakompetentse inimrühma vastu, kes pigem näeks meie riiki "leekides hävinemas", kui teeksid õiget asja," ütles ta varasemas postituses.

Demokraadid on eelarveseaduse ja Trumpi eesmärkide vastu ning on lubanud venitada aruteluga nii palju kui võimalik. Nad nõudsid, et kogu eelnõu loetaks senatis enne arutelu jätkamist ette. Eelnõu on umbes 1000-leheküljeline ja selle ettelugemisele kuluks hinnanguliselt 15 tundi.

"Vabariiklased ei ütle Ameerikale, mis on selles seaduses," ütles senati demokraatide liider Chuck Schumer. "Seega avaldavad demokraadid suvet, et see algusest lõpuni ette loetaks. Meil on aega kogu öö."

Kui eelnõu senatis vastu võetakse, suunatakse see tagasi esindajatekotta heakskiidu saamiseks.