Trump kordas üleskutset sõlmida Gazas vaherahu

"Tehke Gazas kokkulepe, tooge pantvangid tagasi," postitas Trump pühapäeva varahommikul oma Truth Sociali platvormil. Reedel ütles Trump, et vaherahu on saavutatav nädalaga.

Kahepoolsed kaudsed kõnelused takerdusid pärast seda, kui Iisrael märtsis aasta alguses jõustunud relvarahu lõpetas.

Hamasi ametnik ütles Reutersile, et rühmitus on vahendajatele teatanud, et on valmis relvarahu läbirääkimisi jätkama, kuid kinnitas taas rühmituse nõudmisi, et iga kokkulepe peab lõpetama sõja ja tagama Iisraeli vägede lahkumise rannikualalt.

Samal ajal kui vaherahu saavutamise jõupingutused jätkuvad, on Iisraeli sõjavägi andnud Gaza sektori põhjaosale evakueerimiskäsu, hoiatades palestiinlasi peatselt toimuvate rünnakute eest.

Iisraeli rünnakud Gazale leidsid aset ka laupäeva hilisõhtul ja pühapäeval.

Ööl vastu pühapäeva hukkus Gaza sektori lõunaosas asuvas Khan Younise linnas Iisraeli õhurünnakus telklaagrile viis inimest, teatasid meedikud.

Gaza linna al-Ahli baptistihaigla meedikud ütlesid Palestiina uudisteagentuurile Wafa, et pärast Iisraeli õhurünnakut majale al-Tuffahi linnaosas toodi haiglasse viis surnukeha.