Belgradis toimus kokkupõrge politsei ja meeleavaldajate vahel

Rahutustele eelnes kogunemine, millel nõuti ennetähtaegsete valimiste korraldamist

Kell kümme õhtul, pärast kogunemise lõppu viskasid mõned meeleavaldajad politsei pihta pudeleid, kive ja lasid signaalrakette, mille peale kasutas politsei meeleavaldajate laiali ajamiseks jõudu.

Politsei pidas kinni mitukümmend meeleavaldajat.

Kuus politseinikku sai kokkupõrgetes vigastada, ütles politseidirektor Dragan Vasiljevic laupäeva hilisõhtul pressikonverentsil.

Vučić ütles, et meeleavaldajad üritasid riiki kukutada. "Nad tahtsid Serbiat kukutada ja nad ebaõnnestusid," kirjutas sotsiaalmeedias.

Tudengid süüdistasid valitsust pingete eskaleerimises.

"Nad (võimud) valisid rahva vastu vägivalla ja repressioonid. Iga olukorra radikaliseerumine on nende vastutus," kirjutasid tudengid sotsiaalmeedias.

Valitsusvastasel meeleavaldusel osales umbes 140 000 inimest.

Üliõpilaste juhitavad meeleavaldused algasid pärast novembris aset leidnud rongijaama katuse sissevarisemist Novi Sadis, kus sai surma sai 16 inimest. Tragöödia põhjus peitub paljude hinnangul sügaval korrumpeerunud süsteemis. Öine meeleavaldus oli seni suurim.

Kuude kaupa üle riigi kestnud protestid, sealhulgas ülikoolide sulgemised, on vapustanud populisti Vučići, kelle teine ​​ametiaeg lõpeb 2027. aastal, mil on kavas ka parlamendivalimised.

Vučići vastased süüdistavad teda ja ta liitlasi sidemetes organiseeritud kuritegevusega, vägivallas konkurentide vastu ja meediavabaduse piiramises.

Protestijad, kes soovivad, et valitsus protesti lõpuks nende nõudmisi täidaks, on vandunud vägivallatust.

Vučić on ennetähtaegsetest valimistest keeldunud. Tema Progressiivse Partei juhitud koalitsioonil on 250 parlamendikohast 156.

Varem laupäeval ütles Vucic, et protesti taga on täpsustamata "välisriigid". Ta ütles, et politseid tuleks vaos hoida, kuid hoiatas, et vägivalda ei tolereerita.

"Riiki kaitstakse ja pätid seisavad silmitsi õiglusega," ütles ta Belgradis ajakirjanikele.