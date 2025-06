Esmaspäeval on ilm jahe, võib sadada hoovihma

Ööl vastu esmaspäeva on ülekaalus selge taevas. On vaid üksikuid pilverünki, mis vihmarabina alla saadavad, rohkem on selget taevast. Lääne- ja loodetuule iile on sisemaal 14, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 14 kraadi.

Hommik on laialdaselt selge, vaid Virumaal on pilvisem ja seal võib ka üürike vihmahoog tulla. Loodetuul ulatub iiliti 15, rannikul 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13 kuni 15 kraadi.

Päev on saartel päikeseline ja kuiv, mandril areneb pilverünki ja neist tuleb ka lühiajalisi vihmahooge. Lõõtsub loodetuul iiliti kuni 18 meetrit sekundis. Õhusooja on 14 kuni 19 kraadi.

Esmaspäeva õhtu on saartel ja mandri lääneservas selgem, ida pool on pilvi enam. Vihmahooge on põhiliselt Lõuna-Eestis. Loodetuule iile on sisemaal 12 kuni 13, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15 kuni 17 kraadi.

Teisipäeval ja kolmapäeval kimbutavad üksikud hoovihmad Ida-Eestit, lääne pool on päikeselisem. Õhusooja on 20 kraadi ümber, kesknädalal kuni 25 kraadi.

Neljapäev on kuum, aga pärastlõunal võib tulla äikesevihma.

Reedel lükkab madalrõhkkond ära palavuse, tõstab tuult ja toob vihmahooge.