Oluline 30. juunil kell 5.50:

- Venemaa ründas Harkivi oblastit;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 104 lahingut;

WSJ: Ukraina saadab rindele vanemaid mehi;

Venemaa ründas Harkivi oblastit

Venemaa ründas ööl vastu esmaspäeva taas Harkivi piirkonda, mille tagajärjel sai vigastada vähemalt neli inimest.

Harkivi piirkonna juht Oleg Sinehubov teatas, et Venemaa droonirünnaku tõttu sai kahjustada kolm asulat, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 104 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 104 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski ja Lõmani suunal.

Pokrovski suunal toimus viimase ööpäeva jooksul 28 vaenlase rünnakut. Lõmani suunas ründas Vene armee 19 korda.

WSJ: Ukraina saadab rindele vanemaid mehi

Ukraina jätkab Venemaa agressiooni tõrjumist, kuid üheks peamiseks probleemiks on võitlejate puudus. Seetõttu liituvad sageli armee ridadega vanemad mehed, kirjutas pühapäeval ajaleht The Wall Street Journal.

Leht rääkis üle 40-aastaste võitlejatega, kes kaitsevad praegu Ukrainat vaenlase eest rindejoonel. Ajakirjanikud uurisid, mis ajendas neid relvi haarama.

Wall Street Journali andmetel on kutsung "Vanaisa" Ukraina armees üsna levinud. Selle saavad sageli vanimad võitlejad.

Näiteks 46-aastane suurtükiväelane Andri Kuhhar ütles, et talle meeldib olla liikumises ja mitte istuda kodus või staabis.

Kuhhar sõnas, et kuulab regulaarselt raadiot oodates järgmisi juhiseid ja jälgib uudiseid oma lapselapse kohta, kes jäi koju.

"Mul on lapselaps, seega on mul täielik õigus "vanaisa" tiitlile. Olen komandör. Minu meeskond koosneb peamiselt noortest meestest. Nad on mu kolleegid, mu kamraadid – me oleme üks meeskond," rääkis Kuhhar ajakirjanikele.

Sõjaväelane usub, et vanema põlvkonna inimesed peaksid kaitsma noori, kuna nemad on Ukraina tulevik. Sellegipoolest rõhutas mees, et kõik sõjaväelased, kes on rindel võidelnud mitu aastat, vajavad väljavahetamist.

Lehele andis intervjuu veel ka luureüksuse vanemseersant Mõkola Jarko, kes sai sel aastal 59-aastaseks.

"Aga ma jätkan ja pean vastu. Mul on palju kogemusi ja selja taga palju teenistusaastaid. Noored ei suuda kõike teha. Nad mõtlevad teisiti. Vanusega hakkad asju lihtsamalt vaatama. Psühholoogiliselt oleme stabiilsemad. Noored väsivad vaimselt kiiremini. Neil lihtsalt ei ole veel piisavalt elukogemust," lisas Jarko.

Sõjaväelane jagas, et tema poeg on 29-aastane ja töötab tankimehaanikuna Žõtomõris. Tütar aga käib neljandas klassis.