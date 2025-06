WSJ: Peking hiinastab eelkoolide abil Tiibeti lapsi

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Peking jätkab hiina keele ja kultuuri pealesurumist teistele rahvastele ning keskvalitsus on rajanud Tiibetisse ulatusliku eelkoolide võrgustiku. Peking üritab Tiibeti lapsi hiinastada ning kompartei püüab nii tagada, et lapsed oleksid parteile lojaalsed.