Kanada tühistas USA tehnoloogiafirmasid puudutava digimaksu

Kanada soovib jõuda Washingtoniga kaubandusleppeni ja teatas, et tühistab maksu, mis mõjutab USA tehnoloogiafirmasid.

Kanada rahandusminister François-Philippe Champagne teatas, et Kanada tühistab digiteenuste maksu (DST). Ta avaldas lootust, et sõlmitakse vastastikku kasulik terviklik kaubanduskokkulepe USA-ga.

Kanada kavandatud digiteenuste maks tähendanuks selliste ettevõtetele nagu Amazon, Google, Meta, Uber, Alphabet ja Airbnb 3-protsendist maksu kanadalastest kasutajatelt saadava tulu pealt. See oleks rakendunud alates esmaspäevast tagasiulatuvalt, vahendas BNS.

USA president Donald Trump teatas eelmisel reedel kaubanduskõneluste kohesest katkestamisest Kanadaga, öeldes, et Ottawa kavandatud maks tehnoloogiafirmadele on otsene ja jultunud rünnak meie riigi vastu.

Kanada viimasel hetkel tehtud teatest selgub, et Trump ja Kanada peaminister Mark Carney on kokku leppinud, et pooled jätkavad läbirääkimisi eesmärgiga jõuda kokkuleppele 21. juuliks 2025.