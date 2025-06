Ajaleht Financial Times kirjutab, et Poola viiekordistab suurtükimürskude tootmist ning kavatseb viia tootmise mahu ligi 180 000 mürsuni aastas.

Poola riigihalduse minister Jakub Jaworowski ütles ajalehele Financial Times, et riik suurendab laskemoona tootmist, kuna proovib vähendada sõltuvust imporditud relvastusest. Ta ütles, et valitsus annab seetõttu riigile kuuluvale kaitsefirmale PGZ 663 miljonit eurot.

Poola kavatseb investeeringu raames suurendada 155mm kaliibriga suurtükimürskude tootmist

"Venemaa sõjaline tegevus naaberriigis Ukrainas näitas, et 155mm laskemoon mängib tänapäeva lahinguväljal võtmerolli ja seda on vaja suurtes kogustes," ütles Jaworowski.

"Meie lühiajaliseks eesmärgiks on oluliselt suurendada seda tüüpi relvastuse kodumaist tootmist, saada sõltumatuks välismaistest tarnetest ja luua jätkusuutlik alus riiklikule autonoomiale. See on üks meie prioriteete," ütles Jaworowski.

PGZ toodab praegu umbes 30 000 mürsku aastas. Poola kavatseb nüüd tootmist enam kui viiekordistada, viies selle 150–180 000 mürsuni aastas

Poola on juba tõstnud kaitsekulud 4,7 protsendini SKP-st, Varssavi ostab juurde tanke, hävitajaid ja ründekoptereid. Poola ostab peamiselt USA-st ja Lõuna-Koreast pärit relvastust.

Donald Tuski valitsus tahab nüüd suurendada ka kodumaist tootmist. Riik seisab silmitsi terava laskemoona puudusega ning sellest on saanud juba ka poliitiline küsimus.