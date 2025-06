Reformierakonna poliitikud kandideerivad Haapsalus valimisliidu nime all

2021. aastal Reformierakonna Haapsalu linnapea kandidaat olnud Roger Tibar ütles, et sel aastal kandideeritakse valimistel valimisliiduga Terve Haapsalu.

Tibari sõnul ei vaadata valimisliidus erakondlikku kuuluvust ning selles tegutseb rohkem erakondadesse mittekuuluvaid inimesi. "Seal on mõni inimene, kes on Reformierakonnas ja mõni inimene, kes on sotsiaaldemokraatlikus erakonnas, aga valdav enamus on ilma erakondadeta, täiesti uued näod."

Tibar seletas, et Terve Haapsalu eesmärk on tuua linnajuhtimisse värskust ja kaasata uusi inimesi. "Tahest tahtmata on erinevatel erakondadel mingi kindel valijaskond, mingi kindel kuvand, mistõttu valimisliiduga on võimalik ka selliseid vaateid tuvastada rahvale, mis alati konkreetse erakonna alt ei sobitu."

Terve Haapsalu ei ole veel Haapsalu linnapeakandidaati valinud.

Pikaaegne Haapsalu linnapea Urmas Sukles kandideerib uuesti linnapeaks Hari valimisliidus. "Mind motiveerib Haapsalu linna areng. See on silmanähtav ja Haapsalu linnast on saanud ilus rahvusvaheliselt tuntud kuurort, kus on hea puhata ja hea elada," seletas ta.

Hari on koalitsioonis olnud Isamaaga alates 2021. aastast. Viimastel kuudel on mitu Hari liikmest volinikku sealt lahkunud ja liitunud Isamaa fraktsiooniga. "Paberil me oleme nagu koostöös, aga see, kuidas Isamaa meid ründab, ei ole nüüd küll ilus," nentis Sukles. "Aga valimisteni kannatame ära," kinnitas ta.

Pea 15 aastat Haapsalu linnavolikogu juhtinud Isamaa liige Jaanus Karilaid tõdes, et on olnud väga kriitiline mõningate valimisliidu Hari juhtliikmete suhtes. Karilaiu sõnul on probleemiks töökultuur, mis on osas töölõikudes halvemaks läinud. "Linna tuleb juhtida kõigi linnaelanike huvides, mitte valitud isikute huvides, et on nii-öelda väljavalitute klubi, kes on prioriteetsed," ütles Karilaid.

Karilaid sõnas, et konflikti süvenemise vältimiseks loobus ta volikogu esimehe kohast. Ta lisas, et Isamaa avalikustab Haapsalu linnapea kandidaadi lähiajal. "Tuleme väga tugeva alternatiiviga," teatas ta.

EKRE Läänemaa ringkonna juht Hardi Rehkalt vastas, et praegu on EKRE-l plaanis Haapsalus ja Lääne-Nigulas välja minna enda nimekirjadega. "Ma ei näe põhjust, miks me peaks valimisliitudesse ära lahustuma," selgitas ta.

Isamaa on Haapsalu linnapea kandidaadi välja valinud, kuid praegu nad nime avaldada ei soovi.