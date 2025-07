Ukraina väitel on nad peatanud Venemaa pealetungi Sumõ oblastis

Ukraina väed on olukorra Sumõ oblastis stabiliseerinud ja Vene armee piirkonna pealinnast Sumõst kaugemale tõrjunud, teatas Ukraina peastaap esmaspäeva õhtul. USA eriesindaja Keith Kelloggi sõnul on Venemaa süüdistused USA ja Ukraina suunal seoses kõneluste venitamisega alusetud.

Oluline teisipäeval, 1. juulil kell 5.40:

- Ukraina teatel on nad peatanud Venemaa pealetungi Sumõ oblastis;

- Venemaa väidab, et on vallutanud kogu Luhanski oblasti;

- Põhja-Korea riigimeedia näitas, kuidas riigijuht Kim Jong-un kattis kirste riigilipuga;

- Kelloggi sõnul on Venemaa väited kõneluste venitamise osas alusetud.

Ukraina teatel on nad peatanud Venemaa pealetungi Sumõ oblastis

Moskva alustas oma uut suvist pealetungi mais, eesmärgiga tungida sügavamale Ukraina kirde- ja idapiirkondadesse.

Ukraina peastaabi esmaspäevases avalduses seisis, et riigi väed liikusid edasi Oleksiivka küla lähistele, mis asub Sumõ linnast vähem kui 30 kilomeetri kaugusel, ja vabastasid Andriivka küla, mille Venemaa oli juuni alguses vallutanud.

Samal ajal peatas Ukraina ka Venemaa pealetungi mööda Junakivka-Jablunivka-Novomõkolajivka-Oleksiivka-Kindrativka joont ja Venemaa piiril Kurski oblasti lähedal, teatas peastaap.

Peastaabi väitab on Venemaa sellele rindejoone lõigule paigutanud oma parimad brigaadid ning kasutab pikamaasuurtükke, lennukeid ja ründedroone.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas esmaspäeval samuti, et Ukraina väed on peatanud Venemaa pealetungi Sumõ oblastis.

"Venemaa plaan pealetungiks Sumõ oblastis ei õnnestu – tänu kõigile piirkonnas tegutsevatele Ukraina üksustele," ütles Zelenski pärast kohtumist sõjaväe juhtkonna ja kaitseminister Rustem Umeroviga.

Venemaa pealetungi eesmärk on jõuda idas Donetski ja Luhanski oblastite halduspiirideni ning luua puhvervöönd Sumõ ja Harkivi oblastite piirialadel, ütles Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi 21. juunil ajakirjanikele.

Vene väed üritavad Ukraina vägesid täielikult välja tõrjuda ka Venemaa Kurski ja Belgorodi oblastitest.

Ukraina alustas eelmise aasta augustis piiriülest pealetungi Kurski oblastisse – mis piirneb Ukraina Sumõ oblastiga –, vallutades esialgu 1300 ruutkilomeetrit, kuid kaotades suurema osa sellest territooriumist Venemaa vastupealetungi käigus selle aasta alguses.

Moskva kuulutas algselt 26. aprillil piirkonna täielikust vabastamisest, kuid Ukraina lükkas selle väite tagasi ja hiljem vaidlustasid seda ka Venemaa ametnikud ise.

Venemaa väidab, et on vallutanud kogu Luhanski oblasti

Moskva väed on vallutanud kogu Luhanski – ühe neljast oblastist, mille Venemaa 2022. aasta septembris ebaseaduslikult Ukrainalt annekteeris, ütles esmaspäeval Venemaa poolt ametisse nimetatud ametnik Leonid Pasetšnik.

Kui see väide kinnitust leiab, teeb see Luhanskist esimese Ukraina oblasti, mille Venemaa on pärast enam kui kolme aastat kestnud sõda täielikult okupeerinud.

Kiiev ei ole Pasetšnik ​​väidet kommenteerinud.

Esmaspäeva õhtul eetris olnud Venemaa riiklikule telekanalile antud märkuses ütles Pasetšnik, et sai "sõna otseses mõttes kaks päeva tagasi" teate, mille kohaselt on 100 protsenti oblastist nüüd Venemaa vägede kontrolli all.

Põhja-Korea riigimeedia näitas, kuidas riigijuht Kim Jong-un kattis kirste riigilipuga

Põhja-Korea riigimeedia näitas esmaspäeval, kuidas riigijuht Kim Jong-un kattis kirste riigilipuga – tegemist paistis olevat Venemaa eest Ukraina vastu võideldes hukkunud sõdurite kodumaale tagasitoomisega.

Kim Jong-un katmas kirste riigilipuga Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/KRT/

Samal ajal tähistasid ka Venemaa ja Põhja-Korea ajaloolise sõjalise lepingu sõlmimist.

Fotoseerias, mis on eksponeeritud Põhja-Korea ja külastavate Vene kunstnike galakontserdi taustal Pyongyangis, on näha Kimi kuue kirstu kõrval, katmas neid lippudega ja peatumas hetkeks, mõlemad käed lippudel.

Kelloggi sõnul on Venemaa väited kõneluste venitamise osas alusetud

USA eriesindaja Keith Kellogg lükkas esmaspäeval tagasi Venemaa väited, et Ukraina ja Ühendriigid on vastutavad rahuläbirääkimiste venitamise eest ning ütles, et just Moskva takistab jätkuvalt püüdlusi lõpetada omaenda alustatud sõda, vahendas väljaanne Kyiv Independent.

"[Kremli pressiesindaja Dmitri] Peskovi hiljutised kommentaarid läbirääkimiste seisu kohta on absurdselt vasturääkivad," kommenteeris Kellogg Peskovi hiljutisi väiteid, kus ta süüdistas USA-d ja Ukrainat rahuläbirääkimiste takerdumises.

"Venemaa väited, et USA ja Ukraina venitavad rahuläbirääkimisi, on alusetud. [USA] president Donald Trump on olnud järjekindel ja vankumatu oma püüdlustes sõja lõpetamisel edusamme teha. Me nõuame kohest relvarahu ja liikumist kolmepoolsete kõneluste juurde sõja lõpetamiseks. Venemaa ei saa jätkata aja venitamisega pommitades samal ajal tsiviilobjekte Ukrainas," ütles Kellogg sotsiaalmeedias.

Peskov süüdistas 29. juunil Washingtoni ja Kiievit kõnelustel edusammude takistamises ja väitis, et edasised arengud rahuläbirääkimistel sõltuvad Ukraina seisukohast, USA vahendustegevuse tõhususest ja olukorrast lahinguväljal.