Tusk: Poola taastab ajutiselt kontrolli Saksamaa ja Leedu piiril

"Me langetasime otsuse taastada ajutiselt kontroll Poola piiril Saksamaa ja Leeduga. See otsus tehti täna. Korralduslikel põhjustel jõustub see esmaspäevast, 7. juulist. Selle ajani on asjaomased teenistused, eelkõige piirivalve, kohustatud valmistuma logistiliselt selleks operatsiooniks," ütles Tusk pressikonverentsil.

Valitsusjuht märkis, et need julgeolekumeetmed olid töös mõnda aega. Ta lisas, et kui korralduslik pool on paigas, toetab piirivalvet selles operatsioonis sõjavägi.

Poola piiri ebaseaduslikult ületada püüdvad isikud võetakse kinni ja saadetakse tagasi.

Poola peaminister ütles, et Varssavi on saanud teavet, et Saksamaa kavandab pikendada kontrolli piiril, mis oleks esialgse kava kohaselt kestnud septembrini.

"Reageering meie poolelt saab olema sümmeetriline," lausus Tusk.

"Aeg, mil Poola ei reageerinud adekvaatselt sellisele tegevusele, on läbi saanud," lisas Tusk.

Saksamaa on alates 2023. aasta oktoobrist kontrollinud piiri Poolaga, et vähendada ebaseaduslikku migratsiooni. Poola parempoolne meedia ja poliitikud on hoogustanud väiteid, et Saksamaa võib saata ebaseaduslikke migrante hoopis Poolasse.