Tallinna vanglas aitab jooga lõõgastuda, aga jalutusboksid tekitavad stressi

Tallinna vanglas läbi viidud õiguskantsleri kantselei detsembri kontrollkäigu käigus selgus, et kahe kolmandiku vangide unehäired on seotud valvurite sagedaste valveringidega.

Tallinna vanglas on suurenenud valvurite ja kinnipeetavate vaheline suhtlus. "Vanglaametnikud kasutavad oma töös varasemast märgatavalt enam dünaamilise julgeoleku elemente. Valvurid püüavad aina rohkem viibida eluosakondades, et hoolealuseid paremini tundma õppida ja nendega head kontakti saada," seisab kontrollkäigu kokkuvõttes.

Muutused ei piirdu ainult suhtlemisega. Kinnipeetavad on saanud mugavama sisustuse ja igapäevaelu lihtsustavad vahendid. "Osakondade ühisruumidesse on muretsetud mugavamat mööblit (nt diivaneid) ning täiendatud on spordi- ja vabaajaveetmise tarvikute valikut. Kinnipeetavad ja vahistatud pidasid oluliseks, et toidu soojendamiseks saavad nad nüüd kasutada eluosakonda hangitud mikrolaineahju ja veekeetjat," kirjutatakse kontrollkäigu kokkuvõttes.

Vaimse tervise toetamiseks on sisse viidud näiteks joogatunnid ja tähelepanu- ning meelerahuharjutused. "Vangla püüab mitmekesistada huvitegevust ja ka vaimset tervist toetavaid tegevusi: inimestele on pakutud näiteks joogatunde, tähelepanu- ja meelerahuharjutuste töötubasid. Kinnipeetavad ja vahistatud tunnevad nende vastu suurt huvi," tähendatakse raportis.

Vangide vaimse tervise toetamiseks soovitab õiguskantsler mõelda eraldi üksuse rajamisele: "Tuleks kaaluda, kas on võimalik luua nende inimeste jaoks nn vaimse tervise osakond, mille keskkond ja meeskond vastaksid nende vajadustele ning kus neile pakutaks tegutsemis- ja suhtlemisvõimalusi."

Kontrollkäik tõi esile ka mitmeid valdkondi, kus on veel arenguruumi. Eriti puudutavad need nn jalutusbokse – vangla katusel asuvaid jalutuskohti, mille kohta mitmed kinnipeetavad ütlesid, et need pigem tekitavad stressi kui aitavad seda maandada.

"Vangla peaks otsima võimalusi, kuidas muuta ka katusel paiknevad jalutusboksid meeldivamaks ja visuaalselt köitvamaks. Nagu jalutusboksides peab ka maapealsetel õuealadel olema koht puhkamiseks ning varikatus, mis kaitseks sademete eest," selgitatakse kokkuvõttes.

Raportis soovitatakse kaasata ka vange jalutusbokside kujundamises:"Jalutusbokse võiksid aidata kenamaks muuta maalriõppes või kunstiringis osalevad kinnipeetavad ja vahistatud."

Kartserikambris viibivate inimeste pesemisvõimalused on samuti kehvad. Dušš asub väljaspool kambrit väikeses, akendeta ruumis, kus on vaid üks dušiotsik, naginupp ja lamp. Samuti täheldati kontrollkäigu ajal, et : "Ruumis ei olnud kutsunginuppu ega pinki, mistõttu tuleb inimesel valvurit oodata seistes."

Vanglas on ulatuslikuks probleemiks ka halb unekvaliteet. Lääne-Tallinna Keskhaigla antud hinnangul vaevles kontrollkäigu ajal uneprobleemidega kaks kolmandikku Tallinna vangla kinnipeetavatest. "Sageli segab und kambrikaaslane (nt vähkreb, norskab, käib WC-s jne) või ärgatakse üles müra peale, mida tekitab igatunniste valveringide ajal osakondade uste avamine ja ametnike liikumine," tõdeti kokkuvõttes.