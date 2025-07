Oluline kolmapäeval, 2. juulil kell 5.40:

- Venemaa korraldas taas droonirünnaku Harkivile;

- Merz ei välista endiselt Tauruste tarnimist Ukrainale.

Venemaa korraldas taas droonirünnaku Harkivile

Venemaa ründas ööl vastu kolmapäeva taas Harkivit, mille tagajärjel puhkes linnas tulekahju.

Harkivi linnapea Ihor Terehhov teatas ööl vastu kolmapäeva, et linnas oli kuulda plahvatust. Terehhov teatas hiljem, et rünnaku tagajärjel läks põlema üks hoone, vahendas Ukrainska Pravda.

Merz ei välista endiselt Tauruste tarnimist Ukrainale

Saksa kantsler Friedrich Merz ei välista endiselt Saksa-Rootsi päritolu Taurus tiibrakettide tarnimist Ukraina relvajõududele.

Kantsler lausus telekanali ARD eetris, et nende relvade saatmine Ukrainale "oli ja jääb üheks võimaluseks". Lisaks on ta kindel, et rakettide tarnimine Ukraina kaitseväele ei tee tema riigist osalist sõjas Venemaaga.

Merz märkis, et Taurus rakettidega töötamine on äärmiselt keeruline, seega võtaks Ukraina sõjaväelaste väljaõpe aega vähemalt kuus kuud. Tema sõnul pole see töö veel alanud.

Taurus on Saksa-Rootsi päritolu ülitäpne tiibrakett, mille on välja töötanud MBDA Deutschland ja Saab Bofors Dynamics. See suudab purustada ka maa-aluseid sihtmärke ning tänu suurele lennukaugusele ei pea raketti kandev lennuk sisenema vaenlase õhuruumi.

Sõjaväelaste sõnul oleksid Taurustega kaetud kõik Ukraina okupeeritud alad, sealhulgas Krimmi lõunarannik.

Ukraina on juba mitu aastat ärgitanud Saksamaad neid rakette tarnima. Alguses lubas Kiiev isegi, et ei ründa Venemaa territooriumi, kuna endine kantsler Olaf Scholz kartis Moskva reaktsiooni sellistele tarnetele.

Merz pooldas kindlalt nende rakettide saatmist Ukrainasse, kuid ametlikku teadaannet sellise otsuse kohta ei ole tehtud.