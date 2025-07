Trump: Iisrael nõustus 60-päevase relvarahuga Gazas

USA president Donald Trump teatas, et Iisrael on nõustunud Gazas 60-päevase relvarahu sõlmimiseks vajalike tingimustega.

Trump ütles oma sotsiaalmeediavõrgustikus Truth Social, et loodab, et äärmusrühmitus Hamas nõustub ettepanekuga. Trump kasutas talle omast stiili ja kirjutas osa postitusest suurte tähtedega.

"Loodan Lähis-Ida hüvanguks, et Hamas võtab selle kokkuleppe vastu, sest paremaks see ei lähe – SEE LÄHEB AINULT HULLEMAKS," kirjutas Trump.

Trump ütleb, et relvarahu ajal peavad pooled tegema tööd sõja veelgi püsivama lõpetamise nimel. USA presidendi sõnul edastavad ettepaneku läbirääkijatena tegutsenud Katar ja Egiptus.

Iisrael ja Hamas allkirjastasid relvarahu aasta alguses USA vahendatud kõnelustel. Lühiajaline relvarahu lõppes märtsis, kui Iisrael jätkas oma rünnakuid Gazale.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kohtub Trumpiga järgmisel nädalal USA pealinnas Washingtonis.

Trump vihjas juba eelmisel reedel Iisraeli ja Hamasi vahelise vaherahu võimalikkusele. President rääkis sellest Valges Majas pressikonverentsil, kui temalt küsiti, kui lähedal on vaherahu.

"Usume, et meil on järgmise nädala jooksul vaherahu," vastas Trump.