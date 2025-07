Harno kukutas õpilase alusetu spikerdamissüüdistusega eksamil läbi

Haridus- ja noorteamet (harno) tühistas tänavu paarkümmend matemaatikaeksami tulemust, kahtlustades eksaminande spikerdamises, kuid vähemalt ühe puhul neist polnud isegi tõendeid, et õpilane kõrvalist abi kasutas.

Postimees kirjutas, et 9. juunil väideti Narva eesti gümnaasiumi õpilasele harnos, et ta kasutas eksamil kindlasti Photomathi mobiilirakendust (annab matemaatikaülesannetele lahendusi – toim), sest ta oli ühe ülesande lahenduses kasutanud sümboleid, paigutust ja vormistamisviisi, mis "ei ole iseloomulikud Eesti koolides üldjuhul kasutatavale".

Samuti anti kohtumisel noormehele 15 minutit, et ta sama ülesande uuesti lahendaks, ent lõpuni ta seda teha ei osanud.

Noormees ei varjanud, et kasutab õppimisel lihtsustatud valemite ja lahendusviiside jaoks Photomathi ning et seda rakendust kasutatakse matemaatika tundideski ning oma teadmisi eri allikatest ta eksamil kasutaski.

Õpilane rõhutas , et eksami ajal ta kindlasti kõrvalist abi ei kasutanud ning seda kinnitasidki ka kooli eksamikomisjoni liikmed.

Üleeile teatas HTM-i apellatsioonikomisjon, et kõrvalise abi kasutamine ei ole tõendatud, mistõttu ei olnud harno otsus õiguspärane; harno null punkti otsus on kehtetu ja noormehe töö tuleb uuesti hinnata.