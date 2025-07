Bolti käive mullu kasvas, kuid kahjum süvenes

Võrreldes 2023. aastaga kasvas puhaskahjum 11,6 protsenti 102,6 miljonile eurole. See on Bolti ajaloo suuruselt teine kahjum.

Postimees märkis Bolti tulemusi kajastades, et vähem kui kaks aastat tagasi lubas ettevõte kasumisse jõudmist järgneva 12 kuu jooksul ning börsileminekut 2025. aastal.

Esmaspäeva õhtul avaldatud 2024. aasta majandusutulemustest selgus, et kasumist ollakse kaugel ja ka börsileminekust või IPO-st ei ole aruandes juttu.

Tõsi, aruandes seisab, et "praeguse tegevuse edasiseks arenguks on vaja juurdepääsu rahastamisele". Ajalehe küsimusele, kas selle all mõeldakse IPO-t, võlakirjaemissiooni või muud rahastuse skeemi, Bolt ei vastanud.

"Praegu keskendume ettevalmistavatele tegevustele, mis aitavad tagada valmisolekut börsile minekuks, kui turutingimused on sobivad. Meie otsus selle kohta, kus ja millal börsile minna, sõltub turuolukorrast ja -tingimustest," selgitas Bolt kommunikatsioonijuhi vahendusel.

Bolti müügitulu küündis mullu 1,99 miljardi euroni, üle-eelmisel aastal teenis ettevõte käivet veidi üle 1,7 miljardi euro. Ärikahjum jäi mullu väiksemaks, olles 87,7 miljonit eurot. Tunamullu teenis Bolt 94,3 miljonit eurot kahjumit.

Ettevõte ise mainis oma pressiteates, et maksis eelmisel aastal Eestis tööjõumakse 41,7 miljoni euro ulatuses, lisades, et Bolti asutaja ja tegevjuhi Markus Villigu sõnul näitavad majandustulemused ettevõtte liikumist õiges suunas.

2024. aasta lõpus oli ettevõttel töötajaid üle 4200, kellest 1200 töötavad Eestis.

Sõiduteenuse tulu moodustas 82 protsenti Bolti müügitulust.

Bolt asutati 2013. aastal Eestis ning tegutseb täna enam kui 50 riigis ja rohkem kui 600 linnas. Ettevõtte teenuseid kasutab üle 200 miljoni kliendi ning Bolti platvormi kaudu pakuvad sõidu- ja kohaletoimetamisteenust enam kui 4,5 miljonit partnerit.