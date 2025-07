Paramount maksab Harrise intervjuu toimetamise hagis Trumpile 16 miljonit

Trump leidis hagis, et CBS News osales oma 7. oktoobri intervjuus Harrisega ebaseaduslikes valimistesse sekkumises ja valijatega manipuleerimises. Trump nõudis vahepeal lausa 20 miljardi dollari suurust kahjutasu. Lisaks nõudis Trump telekanalilt ametlikku vabandust.

Paramount teatas teisipäeval, et jõudis lõpuks Trumpiga kokkuleppele. Kokkulepe ei sisalda vabandust, meediafirma maksab Trumpi tulevasele raamatukogule 16 miljonit dollarit.

Sellega sai läbi ka kuudepikkune juriidiline saaga. Trumpi meeskonna pressiesindaja teatas, et kokkulepe on veel üks võit Ameerika rahva jaoks.

CBS-i emafirma Paramount omab filmistuudiot ning mitut kaabelkanalit. Paramount ise tahab ühineda meediafirmaga Skydance Media, ühinemist vaatab aga praegu läbi föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC). Ajaleht The Wall Street Journal teatas, et mõned Paramounti juhid kartsid, et hagi võib takistada ühinemise lõpuleviimist.

Trump ise on varem korduvalt meediaettevõtetega kohut käinud.

USA meediaettevõte ABC News nõustus mullu maksma 15 miljonit dollarit Trumpile, et lahendada hagi, mille Trump esitas ABC Newsi ja selle ajakirjaniku George Stephanopoulose vastu.

Tänavu jaanuaris nõustus USA tehnoloogiahiid Meta maksma Trumpile 25 miljonit dollarit, et lahendada 2021. aasta kohtuasi, mille riigipea esitas, kui sotsiaalmeediakanalid Facebook ja Instagram sulgesid tema kontod.