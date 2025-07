Tallinn kuulutas välja hanke Westholmi gümnaasiumi ehituseks

Tallinna linn otsib hankega ehitajat Jakob Westholmi gümnaasiumi ajaloolisele peahoonele ja ka juurdeehitusele, et parandada õppevõimalusi ja rajada kooliruume juurde.

Juurdeehitusega lahendatakse algkooli, spordikeskuse, loodusteaduse ja tehnoloogia, teater-muusika-kino ning õpetajate ruumide vajadused ja luuakse A. Adamsoni 12 kinnistule miljööga sobivad hooned.

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski sõnul on tegemist olulise ja kauaoodatud ehitusega, mis võimaldab vähendada ruumikitsikust ja tuua täna eri asukohtades õpetajad ja õpilased üle aastate taas kokku ühte hoonesse. Nimelt on Westholmi gümnaasiumi algklassid juba ligi 20 aastat õppinud ajutisel pinnal Luise tänaval.

"See on oluline investeering Tallinna haridusse, mis võimaldab seni hajutatult tegutsenud koolil 1134 õpilasega koonduda ühtsesse, nüüdisaegsesse õpikeskkonda. Meie eesmärk on rajada hoone, mis sobitub orgaaniliselt Adamsoni tänava ajaloolisse keskkonda, kuid pakub samal ajal funktsionaalset ja kvaliteetset õpikeskkonda. Otsime parima võimaliku ehitaja, kes rajab kaasaegsetele õpitingimustele vastava, ent samas ajaloolisse Adamsoni tänava miljöösse sobituva koolimaja," lausus Jevgeni Ossinovski.

Uue koolihoone linnaehitusliku lahenduse alus on 2021.–2022. aastal tehtud ideekonkurss, mille võitis OÜ AB Ansambel töö "Jacob". Juurdeehituse kõrgus on kavandatud selliselt, et säiliks olemasoleva mälestiseks tunnistatud hoone dominantsus.

Uus koolihoone on paigutatud linnaruumis tagasihoidlikumalt, jäädes tänava poolt vaadatuna taustale ja olles tänavapoolsetest hoonetest madalam. Olemasolev ja uus hoone on kavas ühendada maapealse galeriiga, mille projekteerimisel arvestatakse hoone fassaadi väärika esitlemise nõuet.

Uus juurdeehitus koosneb kahest suuremast maapealsest neljakorruselisest mahust, mille fassaadidel domineerib ajaloolisele puitagulile viitav laudis ja kohalikus piirkonnas levinud telliskivimotiiv.

Tänu juurdeehitusele saab kool avada põhikooli astmes ühe paralleelklassi lisaks ning gümnaasiumi osas suureneb õpilaste arv ühe paralleeli võrra. Lisaks saab koolil olema täismõõtmetes spordisaal, mis annab õpilastele ajakohased sportimisvõimalused, mida praegu takistab väike võimla. Senine võimla asendatakse uue raamatukoguga, mille teenuseid saab kasutada ka linnarahvas.

Uude hoonesse on kavandatud ka ruumid puidu, metalli, 3D-printimise, kodunduse ja käsitöö õpetamiseks, kaks kunstiklassi (üks neist ateljee tüüpi) ning kaks muusikaklassi. Teater-muusika-meedia suuna õpilastele luuakse kaasaegsed võimalused koolitelevisiooni ja -raadio korraldamiseks. Uus teatrisaal võimaldab lisaks etendustele ka auditoorset õpet, tantsutunde jm. Lisaks valmib koolis moodne erivajadustega õpilaste tugikeskus, kus on koondatud kõik vajalikud spetsialistid: logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog jmt.

Ehitustööde eeldatav maksumus on 21 300 000 eurot ning töödega on plaan alustada 2025. aasta oktoobris. Tööd kestavad kokku 24 kuud.