Ukraina endine president Porošenko süüdistab Zelenskit autoritaarsuses

Ukraina endine president Porošenko kritiseeris intervjuus väljaandele The Times teravalt praegust presidenti Zelenskit.

Porošenko heitis Zelenskile ette nii tema käitumist USA president Donald Trumpiga suheldes kui ka teda ümbritsevat väidetavat autoritaarsust.

Porošenko sõnul oli Zelenski ja Trumpi vahel veebruaris toimunud kohtumine katastroof ja ta kutsus üles praegust presidenti võtma eeskuju Iisraeli peaministrist Benjamin Netanyahust, kes veenis eelmisel kuul Trumpi osalema Iraani tuumaprogrammi vastastes rünnakutes.

Zelenskil on olnud tõsiseid raskusi USA muutliku meelega presidendi toetuse säilitamisega püüdlustes lõpetada sõda Venemaaga.

Porošenko väitel põhjustab pingeid selgete eesmärkide puudumine läbirääkimistel Valge Majaga ja suutmatus toime tulla Trumpi kiitusejanuga. Ta märkis, et Netanyahu võitis Trumpi toetuse Iraani-küsimuses pärast seda, kui lubas tal endale võtta au Gaza (nüüdseks lagunenud) relvarahu vahendamise eest.

Porošenko ja Zelenski on pikaaegsed poliitilised rivaalid

Ukraina viienda ja kuuenda presidendi vahel on suhted pikka aega teravad olnud.

2019. aasta valimiskampaania ajal läks nende vaheline suhtlus eriti tuliseks, nad loopisid debattides üksteise suunas üha teravamaid märkusi. Lõpuks võitis valimised ülekaalukalt Zelenski, kelle poliitiline kogemus oli seni seisnenud vaid väljamõeldud presidendi mängimises telesarjas.

24. veebruari 2022. aasta hommikul, kui Vene tankid üle Ukraina piiri üle sõitsid, kohtusid kaks rivaali Kiievis ja sõlmisid vaherahu. Kolm aastat hiljem on see rahu lagunenud.

Veebruaris kehtestas valitsus Porošenkole sanktsioonid, mis takistasid tal pääseda ligi oma pangakontodele kui ka välismaale reisida ja parlamendi istungitel osaleda. Riiklikud julgeolekuteenistused teatasid, et sanktsioonid põhinesid väidetaval ohul riigi julgeolekule.

Porošenko süüdistab aga Zelenskit sanktsioonide kasutamises tema tõrjumiseks.

"Ma ei ole su vaenlane," ütles Porošenko Zelenskile intervjuu vahendusel. "Ma olen sinuga õlg õla kõrval... mitte et mul poleks su vastu mingeid kaebusi – see [tuleb] hiljem, pärast sõja lõppu. Aga praegu on ühtsus meie edu võtmetegur."

59-aastane Porošenko, kelle vara väärtus on Forbesi andmetel on 1,8 miljardit dollarit, tegeles enne poliitikasse astumist šokolaadiäriga.

2014. aastal, pärast Maidani revolutsiooni, mis kukutas tema Kremli-meelse eelkäija, valis Ukraina rahvas ta presidendiks.

Porošenkole omistatakse ka Ukraina relvajõudude ülesehitamine pärast Krimmi annekteerimist Venemaa poolt ja sõja algust Donbassis.

Porošenko kabineti seinal on 2018. aastal Trumpi toonase välisministri Mike Pompeo allkirjastatud sertifikaat, milles ta vannub, et USA ei tunnusta kunagi Venemaa võimu Krimmi üle.

Just tema edu Trumpi veenmisel 2017. aastal Ukrainat surmavate relvadega varustama annab Porošenko arvates talle teatava autoriteedi Zelenski suhtlusviisi kritiseerimiseks.

Porošenko väidab, et kahe diplomaatilise meeskonna vahel on "tõsine suhtlusprobleem", mille keskmes on ameeriklaste umbusaldus nii Zelenski staabiülema Andri Jermaki kui ka Ukraina Washingtoni suursaadiku Oksana Markarova vastu, kes vihastas vabariiklasi enne USA presidendivalimisi ürituse korraldamisega, kuhu olid Zelenski visiidile kutsutud ainult demokraadid.

Selle tulemus oli katastroofiline kohtumine ovaalkabinetis, kus Trump ja tema asepresident JD Vance alandasid Ukraina liidrit kogu maailma ees. Porošenko väitis, et Zelenski ei olnud kohtumiseks piisavalt ette valmistanud.

Möödunud nädalal NATO tippkohtumisel toimunud kohtumise kohta Zelenskiga ütles aga Trump, et "see ei oleks saanud olla meeldivam".

Porošenko on ka ise püüdnud luua otsesidemeid Trumpi meeskonnaga. Veebruaris külastas ta Washingtoni, kohtus USA ametnikega ja osales riiklikul palvushommikusöögil, kus Trump pidas kõne.

Porošenko sõnul vajab Trump erikohtlemist.

Sanktsioonid takistavad Porošenkol välismaale reisida ja Ukraina sõjaväge toetada. Viimase kolme aasta jooksul on ta sõjaväele annetanud 200 miljonit dollarit.

Porošenko ütles, et sanktsioonide eesmärk on takistada tal presidendivalimistel kandideerida.

Ukrainas on silmapiiril presidendivalimised

Seoses relvarahu läbirääkimistega on võimalikud presidendivalimised Ukrainas taas päevakorda kerkinud.

Ukraina presidendivalimised pidid toimuma eelmisel aastal, kuid 2022. aastal kehtestatud sõjaseisukorra tõttu on need edasilükatud.

Sõjaajal valimiste korraldamise logistilise keerukuse tõttu on enamik inimesi nende korraldamise vastu – sealhulgas ka Porošenko. Kuid ta märkis, et tema suhtes kehtestatud sanktsioonid on tõend valitsuse ettevalmistustest valimisteks. Tema sõnul üritatakse plats rivaalidest puhtaks lüüa, et Zelenski saaks praktiliselt ilma vastaskandidaatideta kandideerida – väide, mida presidendi meeskond eitab.

Isegi kui Porošenko kandideerib, on tema võiduvõimalused napid. Paljud ukrainlased ei ole veel andestanud korruptsiooni ja majanduslikku stagnatsiooni, mis saatsid tema ametiaega. Küsitlused näitavad Porošenkot järjekindlalt kolmandal kohal – umbes 20 punkti kaugusel Zelenskist ja kindral Valerii Zalužnõist, endisest kõrgeimast sõjaväeülemast, kes praegu teenib suursaadikuna Suurbritannias. Zalužnõi sõjateenistus on talle Ukrainas poolehoiu võitnud, kuid ta pole valimistel kandideerimise vastu huvi üles näidanud.

Porošenko sõnul peaksid tema vastu kehtestatud sanktsioonid olema hoiatuseks igale potentsiaalsele kandidaadile. "Täna – Porošenko, homme – Zalužnõi, ülehomme – ükskõik kes," ütles ta. "See on autoritaarsus."

Porošenko soovib end valimistel ühtsuse sümbolina esitleda, näidates, et ta on valmis täie hooga vastu astuma kasvavale illiberalismile, viidates ajakirjandusvabaduse ja aktivistide piiramisele ning ettevõtete survestamisele. Sellega riskib ta aga mängida kaardid nii Kremli kui ka USA isolatsionistide kätte, kes on valimiste edasilükkamist Zelenski ründamiseks ära kasutanud.

Porošenkoga nõustub ka Kiievi linnapea, endine poksi maailmameister Vitali Klitško, kes samuti The Timesiga rääkis.

Klitško, kellel endalgi on väidetavalt presidendiambitsioon, kritiseeris Zelenskit hiljutiste politseireidide pärast tema kabinetis ja tema töötajate uurimiste pärast. "Ma ütlesin kunagi, et meie riigis lõhnab autoritaarsuse järele," ütles ta mais The Timesile. "Nüüd on see muutunud haisuks."

Porošenko eitas, et tema ja Klitško teevad koostööd presidendikampaaniaks valmistumisel, kuid lisas kurjakuulutavalt, et üha rohkem inimesi kritiseerib praeguse presidendi käitumist.