Keskerakonna Tartu linnapeakandidaat on Anneli Ott

Ott on olnud Võru linnapea ja linnavolikogu esimees, riigikogu liige, riigihalduse minister ning kultuuriminister.

"Tartu on minu sünnilinn ja tudengiaastate kodu – linn, millega on mul sügav ja emotsionaalne side. Kui kandideerisin siin riigikogu valimistel, sain Tartu inimestelt palju positiivset tagasisidet, mis andis mulle kindluse, et olen õigel teel. Olen oma poliitikukarjääri peamiseks eesmärgiks seadnud elu toetamise ka väljaspool Tallinna, et luua tasakaalustatud arengut ja väärtustada elu igas Eestimaa paigas," rääkis linnapeakandidaat Ott.

Keskerakonna Tartu linna piirkonna juhi Artjom Suvorovi sõnul on Ott Tartu inimestele tuttav ja usaldusväärne kandidaat.

"Anneli kandideeris Tartus ka eelmistel riigikogu valimistel ning sai siin tugeva toetuse. Meil on hea meel, et Anneli on valmis oma teadmised ja kogemused Tartu hüvanguks tööle panema ja meie nimekirja esinumbrina kandideerima," ütles Suvorov.

Ott kandideeris Tartus 2023. aasta riigikogu valimistel, sai 402 häält ning valituks ei osutunud. Häälte arvult edastasid teda ülikoolilinna tollastest keskerakondlastest Aadu Must, Jaan Toots, Andro Roos ja Nikolai Põdramägi.