Neljapäeval tõuseb õhutemperatuur 30 kraadini

Öö vastu neljapäeva on vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 16 kraadi.

Hommik on päikeseline ja kuiv. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, saartel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 15 kuni 20 kraadi.

Ennelõuna püsib enamasti päikeseline. Pärastlõunal lisandub pilvi ja mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Puhub lõuna- ja kagutuul 3 kuni 9, saartel puhanguti 13 meetrit sekundis, pärastlõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja läände ning tugevneb järk-järgult. Sooja on 25 kuni 30, saarte rannikul kuni 18 kraadi.

Õhtu on muutliku pilvisusega. Mitmel pool on sajuhooge, mis muutuvad ida suunas liikudes intensiivsemaks. Äikesepilved koonduvad Ida-Eesti kohale. Puhub edela- ja lääne-, mandri idaservas lõunatuul 7 kuni 12, puhanguti 15 meetrit sekundis, rannikul ja võimalik et äikesepilvede all tõuseb üle 20 meetri sekundis. Sooja on Lääne-Eestis 15 kuni 21, Ida-Eestis kuni 27 kraadi.

Tallinnas on õhtuse tantsupeo etenduse alguses võimalus lühiajalisteks sajuhoogudeks ja äikeseks. Seejärel sajuvõimalus väheneb, kuid edelasse ja läände pöörduv tuul tõuseb iilti üle 15 meetri sekundis. Sooja on kella seitsme ajal veel 20 kraadi ümber, peo lõpus mõni kraad vähem.

Reede öö on kohati vihmahoogudega, päeval koonduvad üksikud sajupilved Ida-Eesti kohale. Tuul tõuseb öösel tormiks ja on tugev ka päeval, eriti Põhja-Eestis. Sooja on öösel 11 kuni 15, päeval 14 kuni 20 kraadi.

Laupäev ja pühapäev on mitmel pool sajuhoogudega. Tallinnas tuleb arvestada pidulistel sagedaste vihmahoogudega nii rongkäigus kui ka peo ajal. Laupäev on sama jahe nagu reede, pühapäev paar kraadi soojem. Uue nädala algus vihmast puhkust ei anna.