Ukraina raketirünnakus sai surma Vene kindral

Oluline neljapäeval, 3. juulil kell 15.32:

- Vene kindral hukkus Ukraina raketirünnakus;

- Ukraina ametnike sõnul hukkus Venemaa õhurünnakus Poltavale kaks inimest;

- Odessas evakueeriti droonilöögi saanud hoonest 50 inimest;

- Ukraina droonid tabasid Lipetski oblastis asuvat Vene relvatehast;

- Ukrainas Žõtomõris hukkus plahvatustes kaks ja sai vigastada 24 inimest;

- Zelenski: Ukraina ja USA töötavad välja kaitseabi üksikasju;

- OSCE nõuab Venemaale röövitud laste tõttu karmimaid sanktsioone;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1000 sõdurit.

Vene kindral hukkus Ukraina raketirünnakus

Venemaal Kurski oblastis hukkus kindralmajor Mihhail Gudkov, kes juhtis ka Ukraina vastu võidelnud brigaadi, teatas neljapäeval Kaug-Ida Venemaa oblasti kuberner Oleg Kožemjako.

Venemaa ja Ukraina sõjaväe mitteametlikud Telegrami kanalid olid varem teatanud, et Gudkov hukkus koos kümne teise sõjaväelasega Ukraina rünnakus juhtimispunktile Korenevos Kurski oblastis, mis piirneb Ukrainaga.

Venemaa-meelsete kanalite teatel sooritati rünnak nelja HIMARS-raketiga.

Gudkov, kes oli hiljuti teeninud Venemaa mereväe asejuhatajana ja oli jätkuvalt aktiivselt seotud merejalaväelastega rindel, hukkus teadete kohaselt koos mitme kõrgema ohvitseriga.

Vladivostoki peaväljakul on Gudkovi portreega plakati juurde ilmunud mälestuslilled.

Mihhail Gudkovi portee juurde on asetatud lilled Autor/allikas: X/666_mancer

Gudkovi ta oli kõrgelt autasustatud sõjaväelane, keda ametlikult tunnustati kui Venemaa kangelast.

Vene propagandakanalid on hakanud levitama süüdistusi, et Venemaa sõjaväes olevad "reeturid" võisid rünnakut koordineerida.

Gudkov on üks kõrgemaid Vene sõjaväeohvitsere, kelle Ukraina on tapnud pärast seda, kui Moskva alustas 2022. aastal täiemahulist sõda Ukraina vastu.

Kuberner Kožemjako ütles avalduses, et Gudkov hukkus koos teistega "ohvitserikohustusi täites" ning avaldas hukkunute sugulastele kaastunnet.

"Kui temast sai mereväe aseülem, ei lakanud ta isiklikult meie merejalaväelaste positsioone külastamast," ütles Kožemjako Telegramis.

Gudkov oli saanud vapruse eest Ukraina-vastases sõjategevuses, kuid Kiiev oli teda sõjakuritegudes süüdistanud.

Venemaa president Vladimir Putin nimetas ta märtsis mereväe ülemjuhataja asetäitjaks, seisab Kremli veebisaidil avaldatud avalduses.

Rootsi varustab Ukrainat üle kümne uue suurtükiga Archer

Rootsi kaitseminister Pål Jonsson ütles neljapäeval, et Rootsi valitsus eraldab Ukraina uute sõjaliste võimete arendamiseks veel 1,5 miljardit Rootsi krooni (133 miljonit eurot).

"Valitsus otsustas eraldada 18. ja 19. toetuspaketis Ukraina uute sõjaliste võimete arendamiseks 1,5 miljardit Rootsi krooni. See hõlmab rohkem kui kümmet uut Archeri suurtükki, kauglöögi- ja allveerelvi ning täiendavat logistilist tuge," kirjutas minister sotsiaalmeedias.

Jonson rõhutas, et Archeri süsteem on Ukrainas osutunud väga tõhusaks ja seetõttu vajab see nüüd uusi suurtükke.

"Lisaks ostetakse Volvo ja Scania veoautosid ning uus konteinersüsteem kaitsevarustuse kiiremaks ja ohutumaks mahalaadimiseks," lisas minister.

Ukraina ametnike sõnul hukkus Venemaa õhurünnakus Poltavale kaks inimest

Venemaa õhurünnakus Ukraina Poltava linnale hukkus kaks ja sai vigastada 11 inimest, teatasid kohalikud ja sõjaväeametnikud neljapäeva hommikul.

Kuberner Volodõmõr Kohuti ja Ukraina maavägede teatel põhjustas rünnak tulekahjusid ja laastas tsiviiltaristut.

Ukraina maavägede avalduse kohaselt põhjustas üks rünnakutest tulekahju Poltava ajateenistuse värbamispunktis, mis on kohalik sõjaväeobjekt.

Teises rünnakus Poltava värbamisbüroo lähedal süttis eramu, teatasid võimud.

Odessas evakueeriti droonilöögi saanud hoonest 50 inimest

Päästjad evakueerisid neljapäeval Odessas asuvast mitmekorruselisest hoonest, mida tabasid Vene droonid, poolsada inimest, sealhulgas kaks last, neli inimest sai vigastada.

"Päästjad vabastasid viis inimest, kes olid jäänud ülemistele korrustele lõksu. Nende hulgas oli kaks last. Kõik nad saavad vajalikku abi. Kolm kannatanut viidi haiglasse," kirjutas linnapea Hennadi Truhhanov Telegramis.

Tema sõnul töötab rünnaku tagajärjel kahjustatud hoone lähedal operatiivstaap.

Truhhanovi sõnul näitas hoone esialgne ülevaatus, et üks trepikodadest on oluliselt kahjustatud.

"Seal viibimine on ohtlik. Pärast avariikonstruktsioonide eemaldamist hindavad asjatundjad üksikasjalikult hoone seisukorda – see võimaldab meil määrata edasise tegevuse," märkis ta.

Riikliku erakorraliste olukordade teenistuse andmetel evakueerisid päästjad poolsada elanikku, neist erivarustuse abil kümme, sealhulgas kaks last. Teatati ka neljast kannatanust.

Kohapeal on avatud erakorraliste olukordade teenistuse punkt ja töötavad psühholoogid. Töö tagajärgede likvideerimiseks jätkub.

Vene vägi ründas ööl vastu neljapäeva Odessat droonidega, kahjustades elamuid.

Ukraina droonid tabasid Lipetski oblastis asuvat Vene relvatehast

Neljapäeva varahommikul ründasid droonid Venemaal Lipetski oblastis asuvat tehast, mis toodab droonide ja rakettide osi, teatas kuberner Igor Artamonov.

Jeletsi linnas asuv tehas sattus öösel rünnaku alla ning elanikud teatasid Venemaa Telegrami uudistekanali Astra teatel mitmest plahvatusest. Artamonov kinnitas hiljem, et droonirünnak põhjustas tehase lähedal tulekahju.

‼️‼️ BIG NEWS - This morning, Ukrainian drones struck the AO ENERGIYA electro-engineering plant in Yelets, Lipetsk region, Russia. The facility produces electrical components for the Russian Armed Forces.



A large fire broke out at the site, and the plant sustained significant… pic.twitter.com/xgh6ytYNoO — Visioner (@visionergeo) July 3, 2025

Artamonov ütles, et lähedalasuvate töökodade töötajad on evakueeritud. Ohvritest pole teatatud.

Tehase kahjustuste ulatus pole esialgu selge ja Kyiv Independent ei saanud neid teateid kinnitada.

Tehas toodab ballistiliste ja tiibrakettide osi ning droonide ja liugpommide akusid. Tehas oli varem mitu korda sihikule võetud ka eelmise aasta mais.

Jeletsi linn asub Venemaa-Ukraina piirist umbes 250 kilomeetrit põhja pool.

Artamonov väitis ka, et droonid tekitasid kahju piirkonna teistele aladele. Alla tulistatud drooni rusud kukkusid väidetavalt elamule, tappes naise ja vigastades kahte inimest.

Öösel teatati plahvatustest ka Venemaa poolt okupeeritud Hartsõski linnas Ukraina Donetski oblastis. Vene Telegrami kanalid viitasid pealtnägijatele, kes väidavad, et rakett võis tabada Venemaa laskemoonaladu.

Teadete kohaselt järgnes esialgsele plahvatusele mitu detonatsioonilainet. Kyiv Independent ei suutnud neid väiteid kinnitada.

Venemaa kaitseministeeriumi väitel tulistasid õhutõrjesüsteemid öö jooksul alla kokku 69 Ukraina drooni.

Ukraina pole öiseid rünnakuid kommenteerinud.

Ukrainas Žõtomõris hukkus plahvatustes kaks ja sai vigastada 24 inimest

Ukrainas Žõtomõri linna lähedal maantee ääres toimunud plahvatustes hukkus kaks ja sai vigastada 24 inimest, teatasid kohalikud ametnikud.

Ukraina politsei teatel pole plahvatuste põhjus esialgu selge ja seda uuritakse.

Žõtomõri linnavolikogu teatas, et plahvatused toimusid Žõtomõri lähistel maantee lähedal asuvas täpsustamata rajatises. Žõtomõri oblasti Hlubotšõtska kogukonna juht Serhii Sokalskõi väitis, et plahvatused võisid toimuda Berezõna linna lähedal asuvas tööstuslaos – kuigi need üksikasjad pole veel kinnitust leidnud.

Zhytomyr earlier today, unknown explosions occurred on the Kyiv-Zhytomyr highway followed by orange smoke.



Traffic has been blocked in both directions since pic.twitter.com/rsQaSdbqcn — VolgaLad (@cym27s) July 2, 2025

Žõtomõri oblasti sõjaväevalitsuse ülem Vitali Bunetško ütles, et plahvatustes sai kahjustada mitu maja ja elektriliini. Ta kinnitas ka, et maantee suleti ja uurimist jätkatakse.

Sotsiaalmeediasse postitatud videotes on näha, kuidas plahvatuste piirkonnast tõusevad suured suitsupilved.

Kiievist umbes 140 kilomeetrit läänes asuv Žõtomõr on aeg-ajalt olnud Venemaa raketi- ja droonirünnakute sihtmärk. Viimastel kuudel on Venemaa intensiivistanud oma rünnakuid Ukraina linnadele, kasutades rünnakutes üle 500 drooni.

Vaatamata rünnakute sagenemisele on Ukraina suurima kaitsepartneri, Ameerika Ühendriikide, toetus vähenenud. Politico teatas 1. juulil asjaga tuttavatele allikatele viidates, et USA kaitseministeerium on peatanud mõnede õhutõrjerakettide ja muude relvade tarnimise, mida varem Kiievile lubanud oli, mure tõttu USA varude suuruse pärast.

Zelenski: Ukraina ja USA töötavad välja kaitseabi üksikasju

Ukraina ja Ühendriigid töötavad välja detaile kaitseabi tarnimise kohta, mille hulgas on õhutõrje komponendid, teatas kolmapäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski oma igaõhtuses pöördumises rahva poole, vahendas uudistekanal Ukrinform.

"Täna esitasid ettekanded Ukraina kaitse- ja välisminister. Eelkõige suhete kohta Ühendriikidega. Praegu selgitavad Ukraina ja Ühendriigid töö tasandil kõiki üksikasju seoses kaitseabi tarnimisega, mille hulgas on õhutõrje komponendid. Ühel või teisel moel peame tagama oma rahva kaitse," ütles Zelenski.

Zelenski sõnul toimus ühtlasi arutelu edasiste sammude üle suhetes Euroopa Liiduga, mille eesistujariik on sel poolaastal Taani.

"Täna [kolmapäeval] toimus kohtumine meie valitsusametnike ja kantselei meeskonnaga, kellega valmistame ette uusi lepinguid Taani ja teiste partneritega ühise relvatootmise osas. Samuti on tulemas uudiseid meie püüdurdroonide kohta," rääkis Zelenski.

Ta lisas, et rääkis ka Egiptuse presidendiga, kellega arutati kahepoolseid suhteid.

"Egiptus on valmis aitama. Leppisime kokku Ukraina-Egiptuse valitsustevahelise komisjoni töö intensiivistamises," lausus Zelenski.

Ukrinform teatas varem, et Ukraina kaitseministeerium soovis telefonivestlust kolleegidega Ühendriikidest, et täpsustada kaitsetarnete detaile.

Donetski oblastis Vene õhurünnakus tabamuse saanud maja Autor/allikas: SCANPIX/AP/Ukraina päästeteenistus

OSCE nõuab Venemaale röövitud laste tõttu karmimaid sanktsioone

Venemaale karmimate sanktsioonide kehtestamine võiks aidata vältida Ukraina laste röövimist ja toetada püüdlusi juba röövitud laste tagasitoomiseks, ütles kolmapäeval Rootsi parlamendiliige ja OSCE Parlamentaarse Assamblee Ukraina toetusrühma eriraportöör Carina Odebrink intervjuus uudistekanalile Ukrinform.

"Jah, absoluutselt. Ma arvan, et on ülioluline, et me Parlamentaarsest Assambleest saadaksime tugeva sõnumi OSCE valitsuste tasandile. Üks võimalus oleks algatada uus raport Moskva mehhanismi käigus, kui Ukraina peab seda kasulikuks. Kuid ennekõike usun, et Venemaale karmimate sanktsioonide kehtestamine on kõige tõhusam vahend," rääkis Odebrink.

Eriraportöör tõi esile, et Rootsi ja paljud teisedki riigid arutavad aktiivselt Vene varilaevastiku küsimust.

"Usun, et peame ka selles valdkonnas sanktsioone tugevdama. Sest seni, kuni Venemaal lastakse tulu teenida, saab see jätkata sõja rahastamist ja sellega ka rohkemate laste deporteerimist. Seetõttu on tugevad ja sihipärased sanktsioonid hädavajalikud," nentis Odebrink.

Parlamendiliige rõhutas, et sanktsioonid võivad olla tõhus vahend.

"Me teame ka, et sanktsioonid võivad toimida. Võtame näiteks Valgevene, mis on toetanud Venemaa sõda Ukraina vastu. Valgevene vastu kehtestatud sanktsioonid on mõju avaldanud – minu teada ei ole Valgevenes enam teadaolevaid laagreid ega rajatisi deporteeritud Ukraina lastele. See näitab, et sanktsioonidel on tõesti tulemusi," lisas Odebrink.

Nagu Ukrinform teatas, siis ütles algatuse Bring Kids Back UA tegevjuht Daria Zarivna mõnda aega tagasi, et Venemaa poolt Ukrainast ära viidud Ukraina laste arv võib olla palju suurem kui ametlikult kinnitatud 19 546.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1000 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 023 090 (võrdlus eelmise päevaga +1000);

- tankid 10 986 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 22 936 (+5);

- suurtükisüsteemid 29 815 (+21);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1427 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1191 (+1);

- lennukid 420 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 43 098 (+85);

- tiibraketid 3436 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 53 887 (+101);

- eritehnika 3922 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.