Oluline neljapäeval, 3. juulil kell 5.30:

- Ukrainas Žõtomõris hukkus plahvatustes kaks ja sai vigastada 24 inimest;

- Zelenski: Ukraina ja USA töötavad välja kaitseabi üksikasju;

- OSCE nõuab Venemaale karmimaid sanktsioone röövitud lastega seoses.

Ukrainas Žõtomõris hukkus plahvatustes kaks ja sai vigastada 24 inimest.

Ukrainas Žõtomõri linna lähedal maantee ääres toimunud plahvatustes hukkus kaks ja sai vigastada 24 inimest, teatasid kohalikud ametnikud.

Ukraina politsei teatel pole plahvatuste põhjus esialgu selge ja seda uuritakse.

Žõtomõri linnavolikogu teatas, et plahvatused toimusid Žõtomõri lähistel maantee lähedal asuvas täpsustamata rajatises. Žõtomõri oblasti Hlubotšõtska kogukonna juht Serhii Sokalskõi väitis, et plahvatused võisid toimuda Berezõna linna lähedal asuvas tööstuslaos – kuigi need üksikasjad pole veel kinnitust leidnud.

Zhytomyr earlier today, unknown explosions occurred on the Kyiv-Zhytomyr highway followed by orange smoke.



Traffic has been blocked in both directions since pic.twitter.com/rsQaSdbqcn — VolgaLad (@cym27s) July 2, 2025

Žõtomõri oblasti sõjaväevalitsuse ülem Vitali Bunetško ütles, et plahvatustes sai kahjustada mitu maja ja elektriliini. Ta kinnitas ka, et maantee suleti ja uurimist jätkatakse.

Sotsiaalmeediasse postitatud videotes on näha, kuidas plahvatuste piirkonnast tõusevad suured suitsupilved.

Kiievist umbes 140 kilomeetrit läänes asuv Žõtomõr on aeg-ajalt olnud Venemaa raketi- ja droonirünnakute sihtmärk. Viimastel kuudel on Venemaa intensiivistanud oma rünnakuid Ukraina linnadele, kasutades rünnakutes üle 500 drooni.

Vaatamata rünnakute sagenemisele on Ukraina suurima kaitsepartneri, Ameerika Ühendriikide, toetus vähenenud. Politico teatas 1. juulil asjaga tuttavatele allikatele viidates, et USA kaitseministeerium on peatanud mõnede õhutõrjerakettide ja muude relvade tarnimise, mida varem Kiievile lubanud oli, mure tõttu USA varude suuruse pärast.

Zelenski: Ukraina ja USA töötavad välja kaitseabi üksikasju

Ukraina ja Ühendriigid töötavad välja detaile seoses kaitseabi tarnimisega, mille hulgas on õhutõrje komponendid, teatas kolmapäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski oma igaõhtuses pöördumises rahva poole, vahendas uudistekanal Ukrinform.

"Täna esitasid ettekanded Ukraina kaitse- ja välisminister. Eelkõige suhete kohta Ühendriikidega. Praegu selgitavad Ukraina ja Ühendriigid töö tasandil kõiki üksikasju seoses kaitseabi tarnimisega, mille hulgas on õhutõrje komponendid. Ühel või teisel moel peame tagama oma rahva kaitse," ütles Zelenski.

Zelenski sõnul toimus ühtlasi arutelu edasiste sammude üle suhetes Euroopa Liiduga, mille eesistujariik on sel poolaastal Taani.

"Täna [kolmapäeval] toimus kohtumine meie valitsusametnike ja kantselei meeskonnaga, kellega valmistame ette uusi lepinguid Taani ja teiste partneritega ühise relvatootmise osas. Samuti on tulemas uudiseid meie püüdurdroonide kohta," rääkis Zelenski.

Ta lisas, et rääkis ka Egiptuse presidendiga, kellega arutati kahepoolseid suhteid.

"Egiptus on valmis aitama. Leppisime kokku Ukraina-Egiptuse valitsustevahelise komisjoni töö intensiivistamises," lausus Zelenski.

Ukrinform teatas varem, et Ukraina kaitseministeerium soovis telefonivestlust kolleegidega Ühendriikidest, et täpsustada kaitsetarnete detaile.

Donetski oblastis Vene õhurünnakus tabamuse saanud maja Autor/allikas: SCANPIX/AP/Ukraina päästeteenistus

OSCE nõuab Venemaale karmimaid sanktsioone röövitud lastega seoses

Venemaale karmimate sanktsioonide kehtestamine võiks aidata vältida Ukraina laste röövimist ja toetada püüdlusi juba röövitud laste tagasitoomiseks, ütles kolmapäeval Rootsi parlamendiliige ja OSCE Parlamentaarse Assamblee Ukraina toetusrühma eriraportöör Carina Odebrink intervjuus uudistekanalile Ukrinform.

"Jah, absoluutselt. Ma arvan, et on ülioluline, et me Parlamentaarsest Assambleest saadaksime tugeva sõnumi OSCE valitsuste tasandile. Üks võimalus oleks algatada uus raport Moskva mehhanismi raames, kui Ukraina peab seda kasulikuks. Kuid ennekõike usun, et Venemaale karmimate sanktsioonide kehtestamine on kõige tõhusam vahend," rääkis Odebrink.

Eriraportöör tõi esile, et Rootsi ja paljud teisedki riigid arutavad aktiivselt Vene varilaevastiku küsimust.

"Usun, et peame ka selles valdkonnas sanktsioone tugevdama. Sest seni, kuni Venemaal lastakse tulu teenida, saab see jätkata sõja rahastamist ja sellega ka rohkemate laste deporteerimist. Seetõttu on tugevad ja sihipärased sanktsioonid hädavajalikud," nentis Odebrink.

Parlamendiliige rõhutas, et sanktsioonid võivad olla tõhus vahend.

"Me teame ka, et sanktsioonid võivad toimida. Võtame näiteks Valgevene, mis on toetanud Venemaa sõda Ukraina vastu. Valgevene vastu kehtestatud sanktsioonid on mõju avaldanud – minu teada ei ole Valgevenes enam teadaolevaid laagreid ega rajatisi deporteeritud Ukraina lastele. See näitab, et sanktsioonidel on tõesti tulemusi," lisas Odebrink.

Nagu Ukrinform teatas, siis ütles algatuse Bring Kids Back UA tegevjuht Daria Zarivna mõnda aega tagasi, et Venemaa poolt Ukrainast ära viidud Ukraina laste arv võib olla palju suurem kui ametlikult kinnitatud 19 546.