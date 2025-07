Terviseamet leidis Tallinnas Harku järvest sinivetikaid

Terviseameti sõnul pole Harku järves ujumine sinivetikate tõttu soovitatav.

Praegused soojad ilmad tõstavad veetemperatuuri, mis loob soodsad tingimused sinivetikate massiliseks levikuks, märkis terviseamet.

Terviseamet soovitab lähiajal supelrandades ujudes olla tähelepanelik, jälgida rannavalve heisatud lippe ning pesta end pärast suplust võimalusel puhta vee ja seebiga. Eriti oluline on jälgida, et väikelapsed ja lemmikloomad ei neelaks järvevett.

Inimene võib saada sinivetikate toksiinidest mürgistuse peamiselt saastunud vee allaneelamisel. Mürgistuse sümptomid võivad sarnaneda gripile: naha ja silmade ärritus, halb enesetunne, kõhulahtisus, palavik, nohu ja köha, lihasvalud, huulte kipitus ja lõhenemine ning tasakaaluhäired.

Mürgistuskahtluse korral tuleks pöörduda perearsti poole või helistada terviseameti mürgistusteabekeskuse ööpäevaringsele infoliinile 16662.

Tõsiseid mürgistusi on täiskasvanutel esinenud harva, kuid suuremas ohus on väikesed lapsed, eakad ning kodu- ja kariloomad. Koertel võib piisata mürgistuse saamiseks ka sellest, kui nad lakuvad karva pärast sinivetikatega vees ujumist.

Sinivetikate hooajal tuleks enne vette minekut veenduda vee puhtuses. Kui vesi on silmaga nähtavalt kollakasroheline, sisaldab helbeid ning kaldaäär on kaetud tiheda rohelise massiga, millel on kopituse lõhn, võib tegemist olla sinivetikatega. Kui helbed on väga väikesed ja ei jää isegi vette pistetud oksa külge pidama, viitab see samuti sinivetikate olemasolule.