Reedel paisub tuul tugevaks, vihma tuleb mõnes üksikus kohas

Öö vastu reedet tuleb muutliku pilvisusega, hoovihmadega ning öö hakul on kohati ka äikest. Puhub edela- ja läänetuul 6 kuni 12, iiliti 18, saartel ja läänerannikul 12 kuni 18, iiliti 23 meetrit sekundis. Põhjarannikul on tuule kiirus suuremgi – 17 kuni 23, iiliti kuni 30 meetrit sekundis. Õhusooja on 11 kuni 15 kraadi.

Hommikul on taevas muutlik ning Ida-Eestis sajab paiguti hoovihma. Puhub mõõdukas, iiliti tugev, põhjarannikul valdavalt tugev edela- ja läänetuul. Sooja on hommikul 13 kuni 15 kraadi.

Päeval on pilvisus vahelduv ning hoovihma sajab vaid kohati. Tuul puhub edelast ja läänest, Lääne-Eesti saartel ka loodest 6 kuni 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Põhjarannikul on ilm ikka tuulisem, seal on tuulel kiirust 12 kuni 17, iiliti 24 meetrit sekundis. Sooja on oodata 14 kuni 20 kraadi.

Õhtu tuleb selgema taevaga ning sajuta. Tuul nõrgeneb, puhudes edelast ja läänest kiirusega 4 kuni 10, iiliti 14, põhjarannikul 7 kuni 12, iiliti 18 meetrit sekundis. Õhusooja on 14 kuni 17 kraadi.

Laupäeval hakkab pilvisus tihenema. Vihmapilved levivad läänest itta üle maa ning mõnel pool võib ka äikest olla. Ka järgnevail päevil on pilvi palju. Hooti sajab vihma ning püsib ka äikeseoht. Sooja on laupäeval keskmiselt 16, pühapäeval 18 ning uue nädala alguses juba taas 20 ringis.

Aga tantsupeolistele homseks siis nii halbu kui ka häid uudiseid – tuul marutab, kuid vihmast Tallinnas ilmselt pääseb.