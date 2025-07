Bloomberg: Saksamaa plaanib hankida kuni 25 miljardi euro eest tanke

NATO on palunud Saksamaal panustada allianssi järgmise kümnendi jooksul kuni seitse lahingubrigaadi. Kui hange heaks kiidetakse, siis varustaksid neid vägesid lahingumasinad ja tankid, ütlesid asjaga tuttavad anonüümsust palunud isikud Bloombergile.

NATO kaitsevõimekuse suurendamine peegeldab liitlaste kasvavat muret Venemaa vaenulikkuse suurenemise pärast, märgib väljaanne.

Kaitseminister Boris Pistoriuse ja Saksa relvajõudude (Bundeswehr) kõrgemate kindralite kaalumisel olev hange hõlmaks kuni 1000 Leopard 2 lahingutanki ja kuni 2500 GTK Boxer soomusmasinat, teatasid allikad.

GTK Boxer lahingumasin Autor/allikas: SCANPIX/Thomas Imo/Picture Alliance/Photothek

Tanke toodaksid KNDS ja Rheinmetall ning lahingumasinaid valmistaks ARTEC, mis on KNDS-i ja Rheinmetalli ühisettevõte.

Saksa kaitseministeeriumi pressiesindaja keeldus lahingumasinate arvu võimaliku suurendamise kohta Bloombergile kommentaare andma.

Tellimuse koguväärtus võib ulatuda kuni 25 miljardi euroni, ütlesid allikad, lisades, et kuna hankeläbirääkimised on veel pooleli, võib lõplik summa olla väiksem.

Hanked peaksid valmima lähikuudel ja seadusandjad võivad aasta lõpuks tellimusele rohelise tule anda, sõnasid allikad.

Saksamaa lubas lisabrigaade osana püüdlustest saavutada NATO uusi võimekuseesmärke, milles liikmesriikide juhid juunis Hollandis Haagis toimunud tippkohtumisel kokku leppisid.

Lahingutankide ja soomusmasinatega seotud hankest eraldi sai Berliin selle aasta alguses esialgse loa osta Soome kaitsetööstuse tootjalt Patria enam kui 1000 samanimelist soomusmasinat. Patriad asendaksid Bundeswehri vananevaid Fuchsi soomusmasinaid, teatasid allikad.

Helsingis asuv ettevõte Patria teeb masinate ehitamisel koostööd KNDS-i ja Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaftiga (FFG) ning allikate sõnul võib tellimuse väärtus ulatuda kuni kahe miljardi euroni. Ligikaudu 90 protsenti tootmisest peaks toimuma Saksamaal.

Saksamaa uus kantsler Friedrich Merz on lubanud muuta riigi relvajõud Euroopa tugevaimateks, et seista vastu kasvavale ohule Venemaa poolt. Saksa koalitsioon loobus selle aasta alguses kaitsekulutustele seatud rangetest laenupiirangutest, et võimaldada enneolematuid sõjalisi hankeid.

Kaitseminister Boris Pistorius ütles juunis, et sõjaväe edasiseks tugevdamiseks peab Saksamaa suurendama oma relvajõude kuni 60 000 tegevväelase ehk umbes kolmandiku võrra. Valitsus loodab, et 2026. aastal jõustuv uus vabatahtliku sõjaväeteenistuse algatus aitab sellele kaasa.