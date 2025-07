NATO Euroopa liitlasvägede ülemaks sai Alexus Grynkewich

Grynkewich vahetab välja USA armeekindrali Christopher Cavoli, kes pidas seda ametit alates 4. juulist 2022.

Ametisse vannutamise talitus toimus Belgias Monsis liitlasvägede peakorteris (SHAPE) NATO peasekretäri Mark Rutte juuresolekul, kes tervitas uut ülemat.

"Kuna Euroopa pühendub oma kollektiivkaitse tugevdamisele, on teie juhtimine ülioluline. Ma tean ka, et olete inimene, kes mõistab innovatsiooni, ja see on äärmiselt oluline. Ma tean, et NATO saab teie peale loota sama palju kui teie eelkäijate," ütles Rutte Grynkewichi poole pöördudes.

54-aastane kindral Grynkewich on valgevene juurtega. Enne Euroopasse määramist oli ta USA staabiülemate ühendkomitee operatsioonide direktor ja enne seda oli keskväejuhatuse CENTCOM õhujõudude ülem.

Juunis avaldas ta liitlasvägede ülema määramist puudutaval USA senati kuulamisel veendumust, et Ukrainal on võimalik Venemaa alistada. Samuti leidis ta, et Kiievi abistamist tuleb jätkata.

"Ma arvan, et Ukraina võib võita. Ma arvan, et alati, kui teie kodumaad ähvardab oht, võitlete te sellise kangekaelsusega, mida meil on raske ette kujutada, kui me pole samas olukorras," ütles ta.

Ta märkis, et Ukraina teeb Venemaa agressiooni tõrjumisel uskumatut tööd. Vene vägede edasiliikumine on napp, kuid toob neile kaasa suuri kaotusi.

"Ma arvan, et peaksime jätkama pingutusi [Ukraina] toetamiseks, mis on võimaldanud neil nii hästi hakkama saada," lisas Grynkewich.

Uus ülemjuhataja määrati ajal, mil Washington on hoiatanud, et kaalub vägede vähendamist Euroopas, mis lubaks Ühendriikidel keskenduda senisest enam Hiinale.

USA ringhääling NBC teatas märtsis, et USA president Donald Trumpi valitsus kaalub ka SACEUR-i kohast loobumist, kuid NATO diplomaadid ei pidanud seda siiski tõenäoliseks.

Ameerika neljatärnikindralid on alliansi Euroopa operatsioone juhtinud pea 75 aastat. See algas Teise maailmasõja kangelase, hilisema presidendi Dwight D. Eisenhoweriga.

Grynkewich võtab ameti üle Christopher Cavolilt, kes vedas eest Lääne jõupingutusi toetada Ukrainat võitluses Vene agressiooniga ning tugevdada NATO võimekust Venemaad heidutada.